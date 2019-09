Jak dnes vypadá zachráněný Žid z filmu Musíme si pomáhat? Nepoznali byste ho

Csongor Kassai, herec maďarského původu, je u nás známý hlavně díky filmové roli žida Davida Wienera ve filmu Jana Hřebejka Musíme si pomáhat. Druhý zásadní snímek byla pohádka Čert ví proč. Csongor se celých dvacet let udržel na divadelních prknech a dokonce hraje v Národním divadle! Kromě toho účinkuje v několika muzikálech, například Quasimodo či Mauglí. Jak ale vypadá dvacet let od natáčení Hřebejkova velkofilmu? Pojďte se s námi podívat do naší galerie!