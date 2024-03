Michel Griffon / Creative Commons / CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

S prvními teplými slunečními paprsky řada milovníků přímořských destinací začíná uvažovat, kam letos vyrazí. Představu klidné dovolené na pláži a šnorchlování v průzračné vodě ale mohou narušit vlny ve tvaru šachovnice. Jsou totiž tak nebezpečné, že se jich bojí i ostřílení mořeplavci.

Křížové moře neboli čtvercové vlny vznikají různými způsoby. Buď jsou výsledkem nárazu dvou oceánských proudů, nebo dvou povětrnostních systémů. V obou případech se však voda sráží pod různými úhly.

Podle Evropské vesmírné agentury jsou nejčastějším viníkem námořních katastrof. Vyhnout by se jim ale měli také surfaři nebo plavci.

I přestože mozaika vypadá na první pohled zcela neškodně, každý, kdo se do ní dostane, se ocitne v pasti. Pod hladinou se odehrává turbulentní bitva, do které by se za žádných okolností nemělo zasahovat.

Voda totiž objekt obklíčí, uzamkne, nekontrolovatelně ho rozkývá a unáší na volné moře.

Čtvercové vlny

Nebezpečí čtvercových vln tkví především v jejich nepředvídatelnosti. Dokáží se objevit během několik minut a nárůst až do výšky tří metrů.

Zdroj: Youtube

Problémem zároveň je, že jejich mřížkový vzor lze z vody špatně rozeznat. Plavci a rekreanti na lehátku nebo nafukovací loďce si ho většinou všimnou až tehdy, kdy mají pocit, že plují proti dvěma konkurenčním proudům.

V tu chvíli by se měl každý snažit zachovat chladnou hlavu a dostat se co nejblíže ke břehu. „Plavte rovnoběžně s pláží a hledejte jakoukoliv trhlinu, kterou se posunete do bezpečí. Zároveň volejte o pomoc a mávejte,” doporučují odborníci.

V případě, že se nacházíte v destinacích, kde se tento jev objevuje častěji, držte se v době své dovolené mělčiny.

Kde se nacházejí čtvercové vlny?

Nejčastěji je tento fenomén pozorován u ostrova Île de Ré u pobřeží La Rochelle ve Francii. Turisty zde hlídá armáda plavčíků, již na nebezpečí upozorňují.

Navíc každý, kdo se touží podívat na šachovnici z výšky, může vyšplhat na nedaleký maják.

Pozor by si měli dát také návštěvníci Cape Reinga na severním cípu Nového Zélandu, kde se střetávají Tasmanovo moře a Tichý oceán, nebo turisté Středečního ostrova, který najdete v nejsevernějším bodě Queenslandu v Austrálii známém jako Torresův průliv.

Zdroj: Youtube

Čtvercové vlny však v důsledku klimatických změn najdete i blíže. Konkrétně na legendární pláži Bačvice ve Splitu.

