David Matásek (61) patří mezi jedny z nejoblíbenějších českých herců. Přes dvacet let je členem činohry Národního divadla, ale lidí ho znají hlavně jako Kendyho z Básníků. Je počtvrté ženatý a má čtyři děti. Jak vypadá jeho poslední manželka?

Skvělý herec, který byl trestně stíhaný

David Matásek se narodil v Praze na Žižkově. Jeho otec byl scénograf a maminka se věnuje grafice. Má ještě dva o devět let mladší sourozence, kteří jsou dvojčata. V roce 1984 absolvoval Pražskou konzervatoř a poprvé se před kamerou objevil v roce 1981 ve filmu Jak svět přichází o básníky.

V roce 1988 založil se zpěvákem Danielem Landou kontroverzní skupinu Orlík. Působení v této kapele mělo na něj špatný dopad a následky si nesl ještě léta poté stejně jako jeho kamarád Daniela Landa. V roce 1992 sice ohlásili konec, protože se na jejich koncertech mělo údajně hajlovat, ale v pamětích lidí zůstali.

Od roku 1991 až do roku 1995 působil v Národním divadle a od roku 1995 až do roku 2002 v Divadle Komedie. Před rokem oslavil neuvěřitelné 60. narozeniny, ale s věkem nemá problém. „S věkem nemám vůbec problém. Když se mě někdo zeptá, kolik mi je, tak už asi čtvrt roku říkám, že mi je šedesát. Prostě se tak na to chystám a volám – vítej, šedesátko. Za milník to určitě nepovažuju," řek v rozhovoru pro Proženy.cz.

David Matásek patří k těm výjimkám, které prakticky vůbec neholdují sociálním sítím. „Mám jen Facebook, ale i tam to striktně rozděluji. Jsou věci, které sdílím s kamarády, lidmi kolem motorek, s rodinou, a pak jsou prezentační věci, které směřuji všem. Protože já si fakt myslím, že některé věci je zbytečné ventilovat do světa," řekl.

4 ženy a 4 děti

První manželka herce Davida Matáska byla hudebnice Eva Turnová a jejich manželství zůstalo bezdětné. Druhá manželka Simona Matásková je novinářka a dramaturgyně. S ní má již dospělou dceru Lindu. Se třetí ženou Kateřinou Matáskovou má dceru Marii a syna Benjamina. Bohužel mu nevydrželo žádné ze tří zmiňovaných manželství.

Vztahy se svými dětmi má skvělé a jako otec funguje na sto procent. „Nepřetržitě už třicet let čtu postupně všem svým různým dětem, myslím, že by to mohly potvrdit. Knížky si vybírají i samy, ale já se do té dramaturgie snažím trošku zasáhnout, protože mám pocit, že se v poslední době ti autoři snaží až moc trefovat dětem do vkusu, a takhle by to nešlo. Je lepší děti kultivovat," řekl v rozhovoru pro Super.cz.

Herec se svěřil, že občas své děti trestá právě četbou knížek. „Když děti zlobí, dostanou pohádky Boženy Němcové anebo bratří Grimmů, ty jsou hodně krvavé. Takže tam občas šoupneme echtovní německé pohádky o rozsekaných dětech. I Erben je docela krvavý. Ale ony jsou děti už tak otrlé, že je to nerozhází," říká pobaveně.

Čtvrtá svatba bude poslední?

Čtvrtou manželkou Davida Matáska se stala Eva Vlachová, která je o 25 let mladší než herec. Své „ano“ si řekli v roce 2019 a mají spolu syna Antonína. „Tak jsme nám oženili tátu! Ty vole, táto, ale už do čtveřice. Je ti to jasný," napsala tehdy na sociální sítě jeho nejstarší dcera Linda, která už má také potomka a ze svého otce tak udělala dědečka.

Matásek se jako dědeček osvědčil a svoji vnučku Sofii nadevše miluje. „Scházíme se a máme dokonce i svoje rituály při různých příležitostech. Někdy je to masakr, ale zase je hezké, že ačkoli ty děti vyrůstaly jinak, mají stejný vkus a stejný humor jako já. Takový ten zlý a cynický, takže mě nešetří. I ta malá holčička už je odrzlá, tak je to super. To mám vždycky velkou radost, že se v nich poznávám," prozradil.

S Evou jsou stále zamilovaní a šťastní. Jejich seznámení proběhlo na sociálních sítích. „Eva žila dlouho v Berlíně a jezdila na kole, ale už jí taky bylo z kola ouvej, tak si koupila skútr. Vespu. A když projížděla různé kontakty přes Facebook, našla mě, napsala mi a začali jsme si psát. Byl jsem tenkrát opuštěný po rozchodu s bývalou ženou... Když jsme se pak s Evou potkali v Praze, bylo to celkem brzo jasné. A teď je to ještě jasnější, máme kluka Toníčka," dodal pro iDnes.cz David Matásek.

