O tom, že kdysi v Gíze existovala i čtvrtá, černá pyramida, existují jen legendy. Byla tato pyramida ale skutečná? A pokud ano, proč byla vymazána z historie? Třeba je stále pohřbena pod pískem. Anebo byla skutečně chybně identifikována?

Gíza je město v Egyptě, které se nachází poblíž Káhiry a je známé pro své velké pyramidové komplexy, včetně Cheopsovy pyramidy, Chephrenovy pyramidy a Mykerinovy pyramidy. Všichni víme, že na gízské plošině existují tři pyramidy. Tyto pyramidové komplexy jsou součástí velkého komplexu, který zahrnuje také Velký sfing a Mnohoúhelník.

Černá mezi bílými

Zmínky o černé pyramidě nejsou prokázány ani v Gíze, ani jinde v Egyptě. Může však jít jen o mylné označení nebo mýtus. Pyramidy v Gíze jsou zhotovené z bílého vápence a jsou považovány za jednu z největších a nejznámějších památek starověkého Egypta. Jak by sem tedy zapadala pyramida černá? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Objevily se skutečně názory, že někde na náhorní plošině v Gíze existuje i čtvrtá pyramida. Pravdou je, že celý komplex v Gíze stále vydává nová a nová svědectví a archeologové objevují stále nové hrobky a ohromující staroegyptské artefakty. Tato historická lokalita ještě nevydala všechna svá starověká tajemství a má ještě mnoho co nabídnout.

Nákresy z Egypta

Víme, že v Gíze stojí tři slavné pyramidy, a to faraonů Chufua, Chafrea a Menkaureho, ale po čtvrté pyramidě nejsou žádné zjevné stopy. O čtvrté pyramidě ale velmi zasvěceně hovořil dánský badatel Frederic Louis Norden (1708-1742).

Ten se zúčastnil výpravy do Egypta organizované Francouzem Pierrem Josephem le Rouxem d'Esnevalem na žádost dánského krále Kristiána VI. Norden byl zkušený námořní kapitán, kartograf a archeologický badatel, který před svou návštěvou Egypta v roce 1737 cestoval do mnoha zemí a zkoumal a studoval jejich opevnění. I v Egyptě pak zdokumentoval a nakreslil vše, co viděl, včetně faraonských památek, architektury, zařízení a map.

Vzniklo tak přes 200 kreseb, které lze nalézt v jeho publikaci Voyage d'Egypte et de Nubie. A právě na jeho nákresech se objevila ona čtvrtá, černá pyramida.

Čtyři, sedm nebo osm?

"Jsou čtyři; zaslouží si pozornost zvědavců, i když jich může být v sousedství sedm nebo osm, nejsou ničím ve srovnání s první (...) Dvě pyramidy na severu jsou největší a mají 500 stop kolmo. Ostatní dvě jsou mnohem menší, ale mají některé zvláštnosti, kvůli kterým je třeba je zkoumat a obdivovat," napsal kapitán Norden, který čtvrtou pyramidu popsal tak, že její vrchol je extrémně vysoký a vyrobený z kamene černějšího než běžná žula.

Dle Nordena je čtvrtá pyramida od třetí vzdálená necelých sto stop. Nemá žádnou krytinu, je uzavřená a podobá se ostatním, ale je bez chrámu jako ta první. Má však jednu zvláštnost, a to zakončení jejího vrcholu jediným velkým kamenem, který zřejmě sloužil jako podstavec.

I když dnes víme, že v Gíze žádná čtvrtá pyramida není, satelitní snímky naznačují existenci několika obřích egyptských pyramid ukrytých pod pískem. To ale není to, co mohl Norden vidět. Zřejmě se tedy zmýlil, anebo došlo k chybě v překladu. Jeho text byl původně napsán ve francouzštině, než byl přeložen do angličtiny. Možná nechtěl říci, že pyramida byla černá, ale jen tmavší než ostatní…

