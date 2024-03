Během života mají ženy různé preference, co se týká mužů, ale nakonec vždy ocení hodného a oddaného partnera. Ti se rodí podle astrologů pouze v určitých znameních zvěrokruhu. Pánové, kteří vás budou na rukou nosit, patří právě k následujícím hvězdným zrozencům.

Mít po boku drsného ranaře vám může dodávati pocit bezpečí, stejně skvěle se můžete cítit, pokud jste ve vztahu s pohledným mužem, kterého vám závidí všechny kamarádky.

Co když je ale povaha vašeho partnera příšerná? Není náhodou lepší mít vedle sebe oddaného, milého a pozorného chlapíka? Nejlaskavější znamení zvěrokruhu jsou tito čtyři pánové.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Pokud jste šla na drink do víru velkoměsta s kamarádkou, je Rak právě tím mužem, který na vás bude věrně čekat, dokud v pořádku nedorazíte taxíkem, který vám objednal domů. Nebo vám půjde ochotně klidně v jednu hodinu v noci naproti.

Je ohleduplným a pečujícím partnerem, který hlídá váš pitný režim i cirkadiální hodiny, podle kterým máte mít dostatek hodin spánku. Raci mohou zpočátku působit odtažitě a odměřeně, ale potřebují vás jen trochu lépe poznat, aby si vás mohli pustit k tělu.

Vědí o sobě, že jsou citliví, a když se zamilují do nevhodné osoby, zlomí jim to srdce. Rány se jim pak dlouho hojí. Tito muži netouží v životě po ničem jiném než stabilním vztahu a rodině. Jsou těmi nejlepšími tatínky, kteří své děti vedou k lásce a toleranci.

Ryby (21. 2. až 20. 3.)

Ryby jsou empatické, citlivé a pečující. Tento muž je romantik, který vás bude rozmazlovat a dávat vám najevo své city každý den. Tito muži mají jeden životní cíl, a to najít si partnerku a založit rodinu, o kterou by se mohli starat.

Jsou to chápaví, vnímaví lidé, kterým ani nemusíte říkat, co byste chtěli, nebo jaký je váš názor na nějakou situaci. Oni to jednoduše cítí díky své silné empatii. Má v sobě spoustu ušlechtilých ideálů. Je to mírumilovný jedinec, který nesnáší konflikty, lidskou hloupost a aroganci.

Je to pohodář, který se nerad hádá, takže vám v případě výměny názoru raději ustoupí. Stará se o to, aby se jeho rodina měla co nejlépe. Jeho potomci v něm mají toho nejlepšího tatínka, který se jim věnuje a hraje si s nimi tak, že občas nevědí, kdo je dospělý a kdo je dítě.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Býci jsou sebevědomí a silní muži, kteří se vás budou snažit především zajistit. Chtějí hezký domov, pěkné auto a rodinu jako z katalogu. Tito požitkáři dělají vše pro to, aby si mohli žít na vysoké noze. Neradi strádají a život „z ruky do huby“ by nikdy nedopustili.

Potřebují mít na to, aby si koupili a dopřáli, to co zrovna chtějí. Jsou to temperamentní milenci, pro které budete jejich sexuální bohyně. Věrný a stálý Býk je pečujícím otcem svých dětí a dělá maximum pro to, aby jejich dětství bylo plné nezapomenutelných zážitků.

Ke svým potomkům je otevřený, trpělivý a rád jim vše vysvětlí. Miluje ten pocit, když může sledovat jejich růst a vývoj. Nejšťastnější je, když je rodina pohromadě někde na nějakém výletě, nebo si užívá dovolenou u moře.

Panna (23. 8. až 22. 9.)

Panny jsou možná na první pohled považovány za chladné perfekcionisty, kteří dokáží jen kontrolovat, zda je vše kolem podle jejich představ, ale opak je pravdou. Tito muži sice mají skvělé organizační schopnosti a smysl pro pořádek, ale zároveň mají vroucí a otevřené srdce.

Pokud vás bude tento jedinec brát někam na rande, rozhodně to naplánuje tak, aby to byl pro vás ten nejromantičtější zážitek v životě. Ve společném soužití jsou to důvěryhodní lidé, na které se můžete kdykoli spolehnout.

Díky svým logickým schopnostem vám pomůže vyřešit náročnější životní situace. Panny jsou obecně považovány za největší pečovatele zvěrokruhu, a je to skutečně tak. Tento chlapík se o vás postará. Leží mu na srdci, abyste byla po jeho boku šťastná a veselá, je to pro něj vizitka, že je správný chlap.

