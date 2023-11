V dějinách medicíny se jen málokterá osobnost zapsala do povědomí lidí tak jako Josephine Myrtle Corbinová. Americká artistka, narozená v roce 1868, vstoupila do světa jako jedinečná lékařská rarita.

Vývojová anomálie

Myrtle trpěla chorobou známou jako dipygus. Způsobila, že měla dvě spodní části těla, z nichž každá měla vlastní pánev, což z Myrtle učinilo jeden z nejneobvyklejších zázraků v historii.

Myrtin jedinečný stav vznikl v důsledku vývojové anomálie, kdy se osa jejího těla rozdělila a vznikly tak dvě pánve vedle sebe. Josephine tak měla dvě sady pohlavních orgánů a celkem čtyři nohy. Dvě z těchto nohou byly plně funkční, zatímco zbylé dvě byly menší a připojené k bokům, což je činilo příliš slabými pro chůzi.

Když se Myrtle narodila svým rodičům, Williamu a Nancy, v Tennessee, vyvolal její příchod úžas i obavy. Lékařští odborníci upozornili, že kdyby se narodila koncem pánevním, mohlo to pro ni i její matku znamenat smrt. Naštěstí se Myrtle v prvních dnech života vyvíjela slibně a již tři týdny po narození vážila zdravých 4,5 kg. Ve věku pěti týdnů měli lidé možnost navštívit Williama Corbina a za malý poplatek obdivovat jeho čtyřnohou dceru.

Jak roky plynuly, Myrtle si zvykla na neustálé pohledy a údiv těch, kteří se s jejím vzácným stavem setkali. Její vnitřní nohy se nikdy plně nevyvinuly. Na každé z nich měla tři prsty.

V průběhu následujících deseti let ji její otec William vzal na cestu po celé zemi, kde se účastnila veletrhů a výstav jako umělkyně. Ve čtrnácti letech dosáhla Myrtle neuvěřitelného úspěchu a podařilo se jí získat lukrativní smlouvu s neobvykle vysokým platem 250 dolarů týdně.

Myrtle měla mladší sestru Ann, která naštěstí netrpěla žádnou vrozenou vadou. V dospělosti se Myrtle cítila unavená neustálou pozorností a rozhodla se provdat za Jamese Bicknella, studenta medicíny. Znamenalo to konec její kariéry umělkyně. Její sláva inspirovala mnoho dalších k pokusům předstírat stejnou deformaci za účelem výdělku. Všichni však byli odhalení.

Porodila 5 dětí

Krátce po svatbě se u Myrtle objevily znepokojivé příznaky, které ji přiměly vyhledat lékařskou pomoc. K její nevíře lékař odhalil, že je těhotná. Navzdory výzvám a vážným komplikacím své dítě donosila.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V průběhu let Myrtle porodila dalších sedm dětí, i když jen pět z nich přežilo kojenecký věk. Rodina vedla poklidný život, dokud jejich děti nedosáhly dospělosti, tehdy Myrtle rozhodla vrátit se k životu umělkyně. V roce 1909, ve věku 41 let, začala vystupovat jako "Čtyřnohá dívka z Cleburne v Texasu" na pravidelné výstavě v Huberově muzeu, kde si oblékla své čtyři nohy do stejných bot a ponožek a vydělávala 450 dolarů týdně.

V roce 1928 se u Myrtle objevila kožní infekce na pravé noze a byl jí diagnostikován erysipel. O týden později, 6. května 1928, zemřela. Rakev pokryli betonem jako ochranu jejích ostatků před vykradači hrobů.

Život Josephine Myrtle Corbinové je důkazem, že i přes tělesné postižení si žena může vybudovat úspěšnou kariéru a stát se matkou. Myrtle tak zůstává inspirací pro další generace.

Zdroje: en.wikipedia.org, www.facebook.com