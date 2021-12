Cwezi: Starověká vyspělá rasa podobná lidem pravděpodobně ovládala i telekinezi

Africké impérium Cwazi není jen legendou.

Co víte o Cwezi? Přiznejme si to. O předkoloniální Africe nevíme vůbec nic. Sever, který je blíž díky Středozemnímu moři, byl součástí i evropského dění. Navíc důkazů o jiných afrických civilizacích je málo až na stěží přehlédnutelné pyramidy. Impérium Cwezi za sebou nezanechalo památky světového významu, jen legendy plné mysticismu a nadpřirozena.

Cwezi impérium, národ i polobozi

Na úvod je dobré vědět, že Cwezi nejsou Swazi, ale spíš „Kvezi nebo Čvezi“. Před tím, než se začali Evropané zajímat i o území Rwandy či Ugandy, Burundi a severu Tanzanie, Zambie i Malawi, byla tato oblast součástí Impéria slunce neboli Impéria Kitara. Tomu vládly klany Bechwezi, též někdy označované za starodávný národ Cwezi.

O zrození impéria, respektive prvního vládce, se říká, že byl jeho otec jedním z nebes, jenž se nemohl vrátit zpět. Zamiloval se do paranoidním otcem znetvořené, ale stále nádherné, princezny podsvětí jménem Nyinamwiru. Nedejte se zmást tím, že v afrických mýtech bylo podsvětí zemí a nebe vesmírem.

Cwezi byli v částech Afriky uctívaní jako polobozi a legendy jejich božský původ potvrzují. Ústně předávané příběhy popisují životy králů, jejich spory a interakci s bohy i přijímání božských darů, příchod z nebes či sňatky mezi bohy a lidmi.

Cizí Cwezi

Impérium se časem proměňovalo, jak už to u větších celků bývá. Doba jeho trvání se započala zhruba 10 000 let před Kristem a skončila příchodem 15. století. Posledních dvě stě let se celek začal rozpadat na menší části. Legendy o Cwezi ale mezi lidmi kolovaly dál.

Mezi Uganďany se traduje, že to byli vysocí lidé tmavé pleti, kteří se chovali velmi odlišně. Díky neobvyklému vzhledu, chování, ale také mnohým nadpřirozeným schopnostem se i Afričané domnívali, že jsou to bytosti přicházející z nebe čili vesmíru. Ještě nyní jsou některými Rwanďany a Burandi bytosti Cwezi uctívány. Cwezi bývají také označováni slovem Ibimanuka, tedy „ti, kteří přistáli jako bohové“.

Cwezi v době nedávno minulé

Cwezi měli být také obdařeni schopnostmi levitace, telekineze nebo neviditelnosti. Prý byli pacifisté. Když museli, bojovali chrabře, ale po bitvě hned zmizeli. Protože se mohli přemisťovat nevídanými způsoby, křesťanští misionáři je prý považovali za čarodějnice a vypořádali se s nimi, tak jako s těmi, kteří praktikovali černou magii. Někteří Uganďané dokonce myslí, že poslední Cwezi byli připraveni o život během genocidy ve Rwandě. Další kmeny a uctívači kultu tvrdí, že jsou jen neviditelní, ale stále přítomni. Levitaci prý provozovali lidé Gisaka ve Rwandě ještě v osmdesátých letech minulého století a pohyb vzduchem je také známý Karagwe a Banyagisaka kmenům, kteří jej znali od Cwazi dávno před příchodme bílých lidí.

Vděčíme Cwezi za pyramidy?

Božské bytosti měly být příbuzné súdánským božstvům, a dokonce se tvrdí, že právě Cwezi mohli stát za stavbou egyptských pyramid. Zastánci teorií o extraterrestriálním původu božstev, kmenů či celých národů mají z to, že mýty o Cwezi spojují příliš velkou část Afriky, aby šlo jen o příběhy, a ne o skutečná setkání s mimozemskou inteligencí.

Zbývá jen otázka, proč svých neobyčejných dovedností božští Cwezi nedokázali využít lépe než na stavbu hrobek egyptským faraónům.

Podívejte se na hledání stop Cwezi a míst, kde jsou stále v Ugangě uctíváni. Krátký dokument je v angličtině.

