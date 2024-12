Autor: Me – sceenshot, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3654530

Není ani hvězdou ani planetou. Navíc se pohybuje tak rychle, že brzy opustí gravitační pole Mléčné dráhy a zamíří do mezihvězdného prostoru. To je CWISE J1249+36219, hnědý trpaslík, nabízející cenné informace o dynamice galaxií a procesech formování sluncí. Jaké tajemství skrývá?

Řítí se rychlostí až 456 km/s, což je asi 1500krát rychleji než rychlost zvuku. Naštěstí nemíří směrem k Zemi, ale opačným směrem. Vědci ho tak s klidnou duší mohou sledovat a zjistit o něm co nejvíce informací. Pyšní se totiž dalšími pozoruhodnými vlastnostmi.

Závodník mezi vesmírnými objekty má hmotnost přibližně 8 % hmotnosti Slunce nebo 80násobek hmotnosti Jupitera. Patří tak do skupiny tzv. hnědých trpaslíků, často označované jako „neúspěšné hvězdy“.

Tato tělesa se totiž tvoří stejným způsobem jako slunce. Na rozdíl od nich ale nedokáží získat dostatečnou hmotu k vytvoření potřebného tlaku a teploty ve svých jádrech, aby mohla zahájit fúzi vodíku, což je proces, který je zásadní pro definici hvězd. Zároveň nemají dostatečnou hmotnost, aby byla dlouhodobě stabilní jako jejich sestřenice.

„Hnědí trpaslíci nejsou až tak vzácní, zatím jich známe asi kolem 4000,” říká Kyle Kremer, nastupující odborný asistent na katedře astronomie a astrofyziky UC San Diego. „Žádný z nich si to ale nezamířil mimo naši Galaxii, jako CWISE J1249+3621,” směje se.

CWISE J1249+3621

Vzácný vesmírný objekt byl poprvé identifikován v rámci projektu NASA Backyard Worlds, který je založen na spolupráci vědců a amatérských astronomů.

„Byl to vzrušující objev. Zatímco většina hyperrychlostních hvězd byla nalezena tisíce světelných let od Slunce, toto těleso bylo od něj něj 400 světelných let,” říká vedoucí studijního týmu Adam Burgasser z University of California San Diego.

close info By Meli thev - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=151787095 zoom_in Vzácný vesmírný objekt byl poprvé identifikován v rámci projektu NASA Backyard Worlds.

SWISE však není jen rychlý a není jen blízko. Data získaná observatoří WM Keck v Maunakea na Havaji ukazují, že má navíc mnohem méně železa a dalších kovů než jiní hnědí trpaslíci. Neobvyklé chemické složení tak napovídá, že by mohl pocházet už z první generace hvězd v Mléčné dráze.

Trpaslík závodník

Během výzkumu také vyvstala otázka co způsobuje, že se tento objekt pohybuje tak velkou rychlostí. Na ni ale vědci zatím nedokáží se stoprocentní jistotou odpovědět. Jednou z hypotéz je, že byl CWISE původně součástí binárního systému s bílým trpaslíkem, který z něj kradl materiál a následně explodoval jako supernova, díky čemuž svého souputníka odhodil.

„Další možností je, že s centra Mléčné dráhy ho vykopla supermasivní černá díra Sagittarius A*. Je však divné, že se pohybuje do středu, ne ven, ale to může být způsobeno tím, že už je na zpáteční cestě,” říká Burgasser. „Je však také možné, ze hnědý trpaslík je vetřelcem, jenž přiletěl z jiné galaxie,” dodává.

Odhalit původ CWISE J1249+3621 by mohla jeho oběžná dráha. Většina vysokorychlostních hvězd se pohybuje chaoticky po šikmé trajektorii. Toto těleso se ale přesouvá radiálně dovnitř a ven ze středu Mléčné dráhy po téměř dokonalé rovině. Stačilo by tak podrobněji zmapovat jeho trasu a určit, jakým způsobem se dostalo na svou současnou pozici.

Zdroje: www.space.com, www.science.nasa.gov, www.en.wikipedia.org