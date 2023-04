Před téměř 60 tisíci lety, v době, kdy se pravěcí lidé vydali z Afriky osidlovat jiné části světa, vyrostl na březích řeky poblíž mexického zálivu cypřišový les. Upadl by v zapomnění, kdyby ho nepohltila voda z tajících ledovců poslední doby ledové a poté neodhalil ničivý hurikán.

Je jediný svého druhu na světě. Nachází se 15 kilometrů od nejbližší pevniny, 18 metrů pod hladinou moře. Tam, kde se kdysi proháněly veverky, dnes plavou barevné ryby a žraloci. Celý les je mimořádně zachovalý, jelikož byl dlouhou dobu pohřbený pod vrstvami sedimentu bez přístupu kyslíku. Stal se doslova časovou schránkou, která může vědcům prozradit tajemství o budoucnosti naší planety.

Pobřeží se během jeho zrodu vyskytovalo až 122 metrů níže než dnes. V důsledku tání ledovců se ale posunulo směrem k cypřišovému háji. Bylo jen otázkou času, kdy ho hlubiny přijmou do svého světa.

Doba ledová

„Doby ledové a meziledové se pravidelně střídají. Je to zcela přirozený proces,” vysvětluje paleontolog z William Paterson University v New Jersey Martin Becker. „Souvisí to se změnami sklonu planety. V daném období získají určité oblasti více či méně slunečního záření.”

Zdroj: Youtube

Na základě zkoumání odborníci ví, že v naší blízké budoucnosti mělo nastat ochlazení. „To přicházelo již 6000 let před průmyslovou revolucí. Pak se ale zvýšily koncentrace skleníkových plynů a Země se začala oteplovat. Místo toho, aby nastoupil glaciál, led se začal ztrácet.”

Poslední analýzy naznačují, že do konce tohoto století vzroste hladina moří o 1,35 metru. S nejvyšší pravděpodobností tak můžeme očekávat, že území blízko pobřeží potká stejný osud jako cypřišový háj. „Tato událost se projeví nejen erozí, povodněmi, pronikáním slané vody do pitné, ztrátou pobřežních nížin a mokřadů, ale také vysídlením minimálně 2,5 milionu obyvatel,” varuje geofyzik Aslak Grinsted.

Cypřišový les

Tajemný les, jenž byl odhalený díky hurikánu Ivan v roce 2004, ale není pouze symbolem globální katastrofy. To, že zůstal po tisíce let neporušený, umožňuje odborníkům nahlédnout do minulosti. Analýza dřeva může poskytnou informace nejen o klimatu v daném regionu, ale také o populaci hmyzu, bylin nebo zvířat, pro které byl háj domovem.

Výzkum pozůstatků lodních červů, které vědci našli v prastarých kmenech, zároveň pomohl izolovat nové druhy bakterií, z nichž některé mají potenciál k výrobě léků. Již známé jednobuněčné organismy žijící v těle mořských mlžů mají totiž antibiotické vlastnosti.

Zdroje: www.lidovky.cz, www.thisisalabama.org