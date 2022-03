Co leží na dně Ďáblovy díry: Nikdo netuší, poslechněte si zvuk záhadného jezírka

Elena Velímská

Co leží na dně Devils Hole

V chráněné přírodní rezervaci Ash Meadows v Nevadě se nachází podivuhodný geologický útvar, Devils Hole – Ďáblova díra, která ukrývá neméně podivuhodné jezírko. Pod ním leží nekonečné podzemní hlubiny, které nebyly dosud prozkoumány.

Ďáblova díra

Ačkoli Ďáblova díra leží v chráněné oblasti pouštních vyvýšenin a pramenných oáz Ash Meadows, je oddělenou součástí národní parku Údolí smrti. Je to „brána“ do rozsáhlého a hlubokého labyrintu podvodních jeskyní, které jak vědci předpokládají, vedou až do Údolí smrti a nejspíš ještě dál. Geologové odhadují, že jeskyně vznikly před 500 000 lety. Na povrchu je Ďáblova díra přibližně dvacet metrů dlouhá a přes tři metry široká. Na jednom mělkém konci je malý skalní šelf. Pod hlubokým jezírkem pokračuje dál padesátimetrovým úzkým otvorem do komory nazvané Acreeova propast, která je devadesát metrů dlouhá a čtyřicet široká. Její dno nebylo dosud zmapováno, badatelé viděli do hloubky asi 150 metrů. Ďáblovu díru se podařilo prozkoumat je částečně, někteří badatelé průzkum vzdali, jiní přišli o život. A nejen badatelé. Například v roce 1965 se rozhodli do jezírka Ďáblovy díry potopit dva mladíci P. Giancontieri a D. Rose a při záchranných akcích se je nepodařilo najít.

Ďáblovo jezírko

Jezírko v Ďáblově díře je slané a má stálou teplotu 33 °C. V hloubce do 20 metrů v něm žijí kriticky ohrožené rybky, které jsou snad nejvzácnější na světě (Cyprinodon diabolis). Na zdech jeskyně nacházejí potravu a třou se na mělkém šelfu. Byly objeveny v roce 1930 a vědci odhadují, že tam žijí až 25 tisíc let. Nikde jinde se nevyskytují. To však není jediné, čím je jezírko výjimečné. Zaznamenává aktivitu velkých zemětřesení i ze vzdálených zemí, třeba Japonska, Chile, Indonésie, Mexika a dalších. Jakmile se někde na světě začne chvět země, voda v jezírku v Ďáblově díře začne šumět, cákat šplouchat jako ve vaně. Vznikají zde malé podvodní vlny tsunami, které dosahují až dvou metrů.

Ďáblova díra chráněná

Dnes je Ďáblova díra oplocená a vstup je tam z ekologických i bezpečnostních důvodů zakázán. Průzkum kvůli možnému znečištění vody. a tak ohrožení vzácné rybky je možný jen na zvláštní povolení Správy národního parku a za velmi přísných podmínek čištění a dezinfekce potápěčského vybavení, kamer a podobně. V roce 2017 zkoumal vodu v jezírku po dva týdny tým paleoklimatologů z Innsbrucku a kameraman J. Bird směl vědce doprovodit a natočit záběry pro dokumentární film. Dnes si turisté mohou Ďáblovu díru prohlédnout jen z vyhlídky.

Zdroje: www.nps.gov, travelnevada.com, www.atlasobscura.com