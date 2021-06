Ďáblovy stopy: Po ničivé vánici se všude objevily děsivé otisky, vědci tápou

Po vánici se přes různá místa Anglie pravděpodobně přehnal Ďábel

Foto: Profimedia

Byla chladná noc 8. února 1855. Kolem ústí řeky Exe v anglickém Devonu se stalo něco zvláštního. Sněhové vločky se tiše snášely k zemi a dodávaly pocit klidu. Že byl falešný, to obyvatelé celé oblasti zjistili hned ráno.

Po celém jižním a východním Devonu se ve sněhu objevily záhadné stopy. Byly údajně 10 cm dlouhé, téměř 8 cm široké a objevovaly se ve vzdálenosti 10-20 cm od sebe. Zpráva se rychle rozšířila a lidé se sbíhali, aby je viděli na vlastní oči. Nakonec se ukázalo, že tyto stopy se objevují na 30 různých místech v okruhu až 160 km.

Byly nalezeny na střechách, na zmrzlé řece, na zasněžených stozích sena, na zdech, ale také uvnitř odtokových potrubí. Nikdo to nechápal. Jak mohlo záhadné zvíře oběhnout tak velké území a proč se pohybovalo na tak zvláštních místech? Lidé se začali bát. Zavírali se do svých stavení a po půlnoci raději nevycházeli z domu. A udělali dobře. (Zdroj: www.thevintagenews.com)

nohy ďáblaZdroj: Lalhmangaiha Khawlhring / Shutterstock

Ďáblovy stopy

Do místních kněží totiž jakoby střelil blesk. Byli přesvědčení, že stopy jsou trest za hříchy místních obyvatel. Devon a okolí určitě navštívil Ďábel, který se jistě vrátí zpět. Stopy byly prvním varováním. Z kazatelen zněly hrozby a výčitky, které byly upevňovány tím, že nikdo nedokázal přítomnost stop vyřešit. Lidé se navzájem začali podezřívat. Vypukla masová hysterie.

Zábavné teorie

Jak to ale tak bývá, postupem času se na Ďáblovy stopy, jež měly značit trest za hříchy, zapomnělo. Lidé se snažili jev vysvětlit racionálně. Tím pádem se objevily různé více i méně zvláštní teorie. Jedna zmiňuje „experimentální balón“ omylem uvolněný z loděnice Devonport Dockyard. Tento balón měl za sebou tahat kotevní lana, jež měla na konci okovy. Ty narážely do země i do střech. Celá záležitost však měla být ututlána armádou, aby nemusela platit poškození na majetku.

Stopy jezevece.Zdroj: Michele Ursi/Shutterstock.com

Hladová zvěř

Celý incident vyvolal zájem přírodovědců. Vzhledem k tomu, že noc 8. února a ráno 9. února byla nepřirozeně chladná, je pravděpodobné, že mnoho zvířat hledalo potravu. Za viníky byli označeni mývalové, krysy, labutě a vydry. Anglický biolog Sir Richard Owen vsadil na jezevce.

„Vážený zoolog a můj přítel mi předložil pečlivě provedený nákres jednoho z otisků, které zůstaly ve sněhu v Luscombe v Jižním Devonu přibližně 8. dne minulého měsíce. Byla to zadní noha jezevce,“ píše ve svém deníku.

Klokan v Devonu

Nejzajímavější teorií však bylo tvrzení, že za to mohli klokani. Měli utéct ze soukromé ZOO, která se však nikdy nenašla. Autor této bláznivé teorie reverend GM Musgrave se nakonec přiznal, že ji vymyslel ve snaze zmírnit obavy svých farníků, že stopy byly dílem Satana. (Zdroj: medium.com)