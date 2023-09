close info Youtube.com

Lenka Bělská 26. 9. 2023 17:31 clock 2 minuty video

Bylo nesnesitelné vedro. Osmnáctiletý Atal Kumar byl zpocený i za ušima. „Půjdu se ochladit,” oznámil svému kamarádovi a zamířil k řece. Mladík byl dobrý plavec, proto se odvážil i do větší hloubky. A to byla chyba. Aniž by to tušil, číhala tam na něj smrt.

tag Kali plavec ryby

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít