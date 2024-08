Charismatický herec Alain Delon byl idolem žen po celém světě. Francouz s blankytně modrýma mohl mít kteroukoliv ženu chtěl. Učarovala mu však česká krása. Uhádnete, která z českých hereček mu padla do oka?

Známý svůdník

Francouzský herec Alain Delon, hvězda filmů Sicilský klan a Dva muži ve městě, byl idolem a známým svůdníkem žen po celém světě. Přezdívalo se mu Brigitte Bardot v mužském provedení.

Delonovi v době jeho největší slávy podlehla nejedna krásná žena. Jeho náručí prošla i řada známých hereček, včetně Romy Schneider, představitelky rakouské císařovny Sissi, či Claudie Cardinal.

S Romy Schneiner se Delon dokonce zasnoubil, na svatbu ale nakonec nedošlo. Důvodem byl Delonův zálet s německou hudební hvězdou Nico.

Když se Delon s Romy Schneider rozešel, herečka se pokusila o sebevraždu. Zásadní ženou jeho života pak byla francouzská herečka, Mireille Darc.

S Mireille Darc žil Delon dlouhých 15 let. Pár se rozešel v roce 1984. Po ukončení vztahu s Darc Delon dlouho nesmutněl. Pouhé tři roky po rozchodu se znovu oženil.

Učarovala mu česká kráska

Tentokrát si vzal holandskou modelku Rosalii van Breemen, se kterou měl dva potomky. Nejprve se jim narodila dcera Anouchka a později syn Alain-Fabien.

Podívejte se, jak idol dívčích žen zestárl:

Zdroj: Youtube

Manželství skončilo rozvodem po patnácti letech společného soužití. Alain Delon měl kolem sebe vždy velké množství žen.

Portfolio žen, na které měl tento francouzský herec zálusk, bylo opravdu velmi rozsáhlé. Dokonce se v 80. letech minulého století dvořil jedné české herečce.

S ní se Delon setkal během natáčení seriálu ve Francii, kde ji zásobil celou řadou komplimentů do jejího hotelového pokoje nechával v pravidelných intervalech posílat květiny.

Sama herečka k setkání s hvězdou nebývalých rozměrů uvedla: "To shledání bylo náhodné a bylo to velice milé." Delon dokonce pozval herečku na večeři, během které se nechoval jako světová hvězda, nýbrž jako obyčejný a velice charismatický muž.

Víte, která herečka padla Delonovi do oka? Tou vyvolenou byla Dagmar Patrasová. "Ze setkání jsem nervózní nebyla, byla jsem na to zvyklá, protože nás tam obklopovalo spousta zahaničních herců a hereček. Navíc to byla doba, kdy jsem hodně natáčela a nepřišlo mi to nijak zvláštní," uvedla herečka pro Extra.cz.

