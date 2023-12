Externí autor 19. 12. 2023 21:15 clock 2 minuty

Herečka Dáda Patrasová celý život toužila po chalupě. Chtěla mít místo, kam může utéct před ruchem velkoměsta a se svou rodinou v poklidu relaxovat. Nakonec si svůj sen splnila na konci 90. let, kdy společně s manželem zakoupili polorozpadlý dům v Českém ráji. A přetvořili jej v nádhernou chalupu.

Dáda Patrasová spolu se svým mužem Felixem Slováčkem vytvořila v Českém ráji pravé rodinné útočiště. Jejich chalupa, skrytá v srdci přírody, se stala místem, kde oba nacházejí klid a odpočinek od hektického světa showbyznysu.

Dáda si prosadila své

Původně to byla Dáda, kdo toužil po chalupě v přírodě, zatímco Felix preferoval ruch velkoměsta. Nakonec ale manželce ustoupil, přičemž ho přesvědčila především unikátnost lokality. Toto místo, které Dáda láskyplně označuje jako „oázu klidu“, se stalo svědkem mnoha rodinných chvil od relaxace v moderním bazénu po grilovací party v přestavěné staré konírně, která rodině slouží jako hodovací místnost. Tento prostor se stal místem nezapomenutelných setkání a grilovacích večírků, kde rodina a přátelé společně tvoří cenné vzpomínky a sdílejí lahodné pokrmy.

Dům s bohatou historií

Historie chalupy sahá až do 17. století, a když ji rodina získala v roce 1997, vyžadovala rozsáhlou rekonstrukci. Díky pečlivé práci a respektu k historickému významu stavení se chalupa proměnila v malebné útočiště, které je dnes důkazem oddanosti celé rodiny k zachování kulturního dědictví.

Rodina si cení udržitelného způsobu života, což se odráží i v ekologické filozofii chalupy. Je vybavena solárními panely a obklopuje ji krásná zahrada, která nejen zdůrazňuje Dádinu lásku k přírodě, ale zároveň poskytuje místo pro relaxaci a spojení s přírodním prostředím.

Ráj v Českém ráji

Tato chalupa se nachází v Českém ráji. Skalní útvary, malebná krajina a historické mlýny jsou jen několik příkladů krás, které tato oblast nabízí. Pohled na skalní útvar Trosky je pro Dádu a Felixe vždy příjemným připomenutím jejich rozhodnutí zakoupit si chalupu se právě zde.

Je ale pravdou, že v posledních letech manželé chalupu už nenavštěvují tak často jako kdysi. To ale neznamená, že by dům zel prázdnotou. Pravidelně do něj totiž jezdí odpočívat jejich děti – Anička a Felix. Ti pečlivě pečují o to, co jejich rodiče vybudovali, a dávají si záležet na tom, aby v chalupě vše fungovalo, jak má.

