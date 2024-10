Externí autor 20. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Tato roztomilá holčička patří mezi naše nejkrásnější a nejlepší české herečky. Má za sebou skutečně nabitou kariéru a byla snem stovky mužů. Pokukoval po ní třeba zesnulý Alain Delon. Poznáte z fotky o koho se jedná?

Talent od boha

Talentovaná umělkyně se narodila 27. dubna 1956 v Praze do umělecké rodiny. Její otec byl velmi vážený harfenista České filharmonie. Její maminka se živila jako zpěvačka filharmonického sboru. Má dva starší sourozence Věru a Vladimíra, kteří se věnují jiným profesím.

Tatínek si ale nikdy nepřál, aby se stala herečkou. Zato maminka ji v tom plně podporovala. V televizních pořadech působila od malička a herectví měla zkrátka v krvi. „Právě u babičky v Přezleticích jsem poprvé vystoupila na jevišti. Měla jsem na sobě černý trikot, blonďatou paruku, na obličeji mi udělali pihu. Hrála jsem baletku, ale o čem to bylo, už nevím. Měla jsem ráda převleky a kostýmy. Ve druhé třídě jsem tančila menuet se spolužákem v divadle Jiřího Wolkera," prozradila v rozhovoru pro iDnes.cz.

Dívenka na fotce byla všestranně nadaná. Navštěvovala hodiny klavíru, chodila do výtvarného kroužku, věnovala se sportovní gymnastice a následně chodila do dramatického kroužku. V televizi se poprvé objevila v pouhých deseti letech. Objevili ji zcela náhodně, když běžela se svojí třídou v parku závod.

Tehdy si naivně myslela, že nabídku dostala díky tomu, že vyhrála třídní závod. Dělala v té době atletiku a předběhla všechny kluky. Pravda byla ale taková, že filmaři potřebovali přesně takovou nohatou a hubenou dívku a žádný vyhraný závod v tom nehrál roli. Přesto měla z nabídky ohromnou radost.

Dvořil se jí Alain Delon

„Už od vrat do školy šli za námi nějací lidé a bavili se s paní učitelkou, která si mě po závodě zavolala. Říkali, že jsou z televize a že by mě rádi do nějakého pořadu. Myslela jsem si pyšně, že je to díky tomu vyhranému závodu a netušila, že potřebují jen hubenou kolenatou holku do role chudého dítěte," poznamenala vtipně herečka v rozhovoru.

V patnácti letech se přihlásila tajně na konzervatoř, na kterou ji připravovaly Jiřina Steimarová a Jiřina Stránská. „Tatínek s tím moc nesouhlasil, maminka mě podpořila. A já čichla ke kameře a chytla se drápkem," řekla. Rodiče o ni měli strach, což pochopila, až se stala maminkou. „Rodiče na mě byli přísní, protože se o mě báli, což teď chápu. Ještě v sedmnácti letech o mě táta přerazil obraz, protože jsem nepřišla domů v pět, ale až v deset," svěřila se.

Po absolutoriu byla přijatá Jiřím Suchým do divadla Semafor. V 70. a 80 letech byla považována za naprostý sexsymbol. V roce 1987 ji režisér Philippe Lefebvredo obsadil do čtyřdílného seriálu Cinéma, který vznikal v Paříži téměř rok. Při této příležitosti se setkala s hercem Alainem Delonem, který se jí dvořil.

„Dodnes si vzpomínám, jak tehdy srkal ústřice a při tom na mě koukal tím svým magickým pohledem," zavzpomínala pro deník Aha. Nakonec ale zůstalo jen u večeře, protože herečka byla v té době čerstvě vdaná za českého saxofonistu. „Na nějaké romantické zážitky se ptáte marně. Byla jsem poměrně čerstvě vdaná za Felixe. Těšila jsem se domů, stýskalo se mi po něm," dodala.

Ničí ji démon alkohol

Královna dětských srdcí a báječná herečka se v posledních letech potýká s problémy s alkoholem. Začalo to v roce 2000 po smrti jejího otce. Další rána přišla o pár let později, když si její manžel Felix Slováček našel o mnoho let mladší milenku. Dokonce dvakrát způsobila dopravní nehodu a musela zaplatit tučnou pokutu.

„Kdo jiný by měl být největší oporou než rodina, takže už to v podstatě zažíváme potřetí a dobře to dopadne," říkal Felix Blesk.cz před více než rokem.

Herečka zazářila ve filmu Vrchní, prchni, v muzikálu Trhák, seriálu Návštěvníci nebo v legendárním pohádkovém seriálu Arabela, kde ztvárnila zlou princeznu Xénii. Pokud stále tápete, tak my vám to prozradíme. Jedná se o skvělou herečku a královnu dětských srdcí Dagmar Patrasovou.

Zdroje: eXtra.cz, Lidovky.cz, Blesk.cz