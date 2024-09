Externí autor 8. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Královna dětských srdcí Dagmar Patrasová (68) je sice již léta manželkou hudebníka a saxofonisty Felixe Slováčka (81), ale v dobách své největší slávy po ní šíleli všichni muži. Jedním z nich byl známý zpěvák, se kterým udržuje přátelský vztah dodnes. O koho se jedná?

Dagmar Patrasová byla v 70. a 80. letech jednou z nejkrásnějších a nejobsazovanějších hereček v Česku. Zahrála si v legendárním seriálu Návštěvníci nebo bravurně ztvárnila zlou princeznu Xenii v pohádce Arabela. Patrasová byla velmi krásná a toužil po ní snad každý muž. V jednu dobu se jí dvořil známý český zpěvák, který se do herečky doslova zbláznil.

Přišel Felix se saxofonem a bylo po srandě

„Dáda má odhad. Vždycky měla odhad. To je moc dobrá osoba. To byla moje spolužačka. Já do ní byl těžce zabouchnutý. To byla hezká holka. Je. Chodili jsme spolu a pak přišel nějaký frajer se saxofonem a bylo po srandě,“ svěřil se známý český zpěvák v show 7 pádů Honzy Dědka. Dáda dala Felixovi přednost a on to těžce nesl.

Jejich cesty se sice rozešly, ale na sebe vzájemně nezanevřeli. Dodnes je pojí velmi přátelský vztah. Sama Dáda v minulosti přiznala, že pokud byl někdy její vztah v ohrožení, tak právě kvůli známému interpretovi. „Jestli bylo mé manželství někdy v ohrožení, tak kvůli Míšovi,“ svěřila se v knize Fenomén Dáda.

„Je to čestný, čistý, průzračný a charismatický člověk pevných zásad,“ mluví o něm Dáda pouze v superlativech. Úplně poprvé se potkali na konzervatoři jako spolužáci. „Studovali jsme spolu konzervatoř, i když on byl na jiném oboru. Studoval skladbu a byl výš a já jsem byla na hudebně-dramatickém oddělení. Byla to obrovská studentská láska a trvala tenkrát dlouho,“ svěřila se magazínu Sedmička herečka.

Felix ho dodnes nesnáší

Jejich láska byla natolik silná, že se k sobě na krátký okamžik v roce 2000. I zde platila přísloví, že stará láska nerezaví. „Vrátili jsme se k sobě okolo roku 2000. Moc jsem ho milovala. Byl to jeden z nejzásadnějších mužů mého života a Felix ho dodneška nesnáší,“ přiznala Patrasová.

Dagmar Patrasová se svěřila s tím, že známý zpěvák, který ji léta miloval, byl její velkou oporou v těžkých chvílích. Obzvlášť, když přišla Felixovi na nevěry, které velmi nedobře nesla. Zpěvák byl sice v té době ženatý, ale na Dádu nedal dopustit. Možná některé napadne otázka, proč se nikdy tihle dva nevzali, když je pojilo tak silné pouto.

Rodina dostala předost

„Nevím, jestli se to dá vysvětlit nebo pochopit, ale mám ráda celou jeho rodinu. On je úžasný člověk. Mám ráda Marshu, jeho bývalou ženu, jeho děti, sestru, měla jsem moc ráda jeho maminku, tatínka, babičku... Zažila jsem moc krásné období po jeho boku a je to pro mě osudový muž. Ten vztah byl silný a pevný a vrátili jsme se k sobě, protože to tak osud chtěl,“ pěje na něj chválu Dagmar Patrasová i po letech.

Dáda později uvedla důvod, proč nikdy nedošlo ke sňatku. Bylo to vlastně hrozně jednoduché. Ani jeden z nich nechtěl ublížit své rodině. V té době totiž oba dva měli malé děti, na kterých jim samozřejmě velmi záleželo. Nechtěli rozbít rodinu i přesto, že se natolik milovali. Kdyby děti neměli, pravděpodobně by se Dáda rozvedla s Felixem a mohlo být vše dnes jinak.

„Zažila jsem tehdy krásné večery u Kocábů v Újezdě nad Lesy, kdy jsme seděli s Michaelovými rodiči, sestrou a babičkou. Na to vzpomínám velice často,“ prozradila Dagmar Patrasová v knize Fenomén Dáda, že se jednalo o Michala Kocába. Její knížka vyšla v roce 1999 a Felixe to zasáhlo natolik, že se rozhodl, že si dá s Kocábem schůzku a vyříkají si to jako chlap s chlapem.

I v době, kdy Felix Slováček utekl za mladší milenkou Lucií Gelemovou, vzpomínala Patrasová na milovaného Michala Kocába. „Říkám si, co by bylo, kdybych si byla vzala jeho,“svěřila se. „Že bych určitě byla šťastnější. Že by mi Míša neubližoval,“povzdechla si před lety kdysi hojně obsazovaná herečka.

Dagmar Patrasová si brala Felixe Slováčka za manžela 24. března 1983. Mají spolu dvě děti. Staršího syna Felixe Slováčka mladšího a dceru Annu Julii Slováčkovou. Obě dvě děti se daly na uměleckou kariéru stejně jako jejich rodiče. Anička nyní bojuje s rakovinou, kterou již jednou porazila.

Zdroje: Sedmička.cz, Aha!.cz