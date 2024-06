Externí autor 21. 6. 2024 clock 3 minuty gallery video

Seriál Návštěvníci minulý rok oslavil už čtyřicet let. Ani za tu dobu ovšem netratil na své oblíbenosti. Patnáctidílný příběh o záchraně lidské civilizace baví diváky dodnes a některé prvky z něj se staly dnes již legendárními. Například pro Dádu Patrasovou to byl zajisté zážitek s delfíny.

Děj se začíná v roce 2484, kdy Centrální mozek lidstva předpoví srážku planety Země s neznámým tělesem. To může mít pro lidstvo samozřejmě fatální následky, a tak se Světová rada narychlo sejde a přemýšlí, jak z této šlamastyky ven. A proto, že už jsme daleko v budoucnosti, kde jsou technologie značně pokročilé, není nemožné si pro řešení docestovat do minulosti. Tedy pro diváka do současnosti.

Utopistický seriál o dokonalé budoucnosti bez válek, honbou za penězi, a naopak disponující souzněním mezi všemi národy je skoro raritou ve svém žánru jak v české, tak ve světové kinematografii. Nalijme si čistého vína, byla to zkrátka taková zaobalená verze komunismu. A proto se taky nemuseli filmaři potýkat s žádnými vytáčkami od soudruhů. Schválení seriálu do distribuce proběhlo bez problémů.

Amarouny a humidování

Jak jsme si řekli už na začátku, ze seriálu vzešlo spousta prvků, které se mezi lidmi drží dodnes. Jedním z nich jsou nepochybně takzvané „amarouny“. Dodnes se tento výraz používá pro jídlo, které nemá chuť. Přesně tak tomu totiž v seriálu bylo. Bylo inspirované skutečnou stravou kosmonautů a pro filmaře jej vymyslel umělec Jan Švankmajer.

Samotný výtvarník se k obarvené želatině bez chuti nerad hlásil, tento počin bral čistě jako komerční zakázku. Paradoxem ovšem je, že Švankmajer sám nechutenstvím jako dítě trpěl a s prvkem oživeného nechutného jídla v rámci své celoživotní tvorby pracuje hojně.

Druhým prvkem, který nám už tak nějak zlidověl, je pojem „humidování“. Ano, pokud se vám zdá, že cítíte lehký sexuální podtext, cítíte to správně. Nicméně tento termín se nikdy svého exaktního vysvětlení nedočkal, a to zcela záměrně. Víme jen, že se jedná o neblíže specifikovanou aktivitu lidstva v pětadvacátém století.

Sexsymbol byla Patrasová zřejmě i pro delfíny

Seriál Návštěvníci je vůbec celkově do jakési skryté sexuality zahalený. Už jenom obsazení Dagmar Patrasové, která byla sex symbolem své doby, k tomu nabádalo. Nemálokdy v seriálu vystupovala nahá. Úsměvným faktem je, že se zrovna při natáčení Návštěvníků seznámila se svým dosavadním manželem Felixem Slováčkem.

Nebyla to ale jediná výraznější záležitost, na kterou bude Dáda ve spojení s Návštěvníky vzpomínat. Setkání s jejím manželem dost možná přebije zážitek s natáčením s delfíny.

„Dělala jsem tam různá salta a gymnastické prvky a delfíni kolem mě se najednou začali shlukovat. Připadalo mi, že ve mně začínají vidět vetřelce. Bylo jich asi deset. Sjížděli se kolem mě a uzavírali kruh, naráželi do mě čumáky a jejich dobrácké oči měly najednou prázdný zlověstný výraz,“ zavzpomínala na nemilý zážitek v holandském oceanáriu, kde se celá scéna natáčela.

Patrasová měla vcelku štěstí, protože personál, který se o delfíny staral běžně jí zatajil, že ten největší delfín má přezdívku Zabiják a skutečně chtěl dostát svému jménu. Někteří se ovšem domnívají, že delfíni se s Dádou zkrátka chtěli jen pářit. A na to byli i ošetřovatelé s kýblem plných ryb krátcí. Sex symbol je zkrátka sex symbol.

Jak Dáda natáčení s delfíny zvládla se můžete podívat ve videu níže v čase od 1:35.

