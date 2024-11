Na jaře oslavila své pětasedmdesáté narozeniny, jako herečku Dashu Blahu ji znají u protinožců, doma není jen herečkou, „rolí“ má víc. Kdyby dnes dostala hezkou filmovou nabídku, možná by se vzít ji nebránila. Na společenských akcích se často neobjevuje, stále je ale aktivní jako pedagožka.

Australská kapitola

Svého o šestnáct let mladšího strojního inženýra Roberta potkala paní Dagmar Bláhová ve svých padesáti letech. Před čtyřmi lety v srpnu zpečetili svůj svazek manželským slibem jen za přítomnosti dvou svědků. Nevěděly o tom ani její děti – Maia a Oliver. Dceru má z prvního manželství se slovenským emigrantem Jurajem, kterého poznala na zahraničním zájezdovém představení a zůstala s ním ve Francii. Brali se v roce 1980 na australské ambasádě v Bruselu, když jí byly dva měsíce. Poté rodina odjela do Austrálie a usadila se v Sydney. Když bylo dcerce pět, manžel je opustil.

Přestože začátky nebyly zvláště s malým dítětem lehké, uchytila se jako divadelní i filmová herečka. Velkou popularitu si coby Maria Ramsay získala ve sto třech epizodách ve velmi oblíbeném a nejúspěšnějším australském seriálu Sousedé (Neighbours), který se vysílal v šedesáti zemích a stále pokračuje. Za roli ve filmu Displaced Person získala dokonce domácí ocenění. Působila tam také jako divadelní režisérka.

Syna má s australským partnerem a na svět ho přivítala v roce 1990. Po revoluci a rozhodu s ním se stále častěji vracela domů, až tu zůstala natrvalo. Oliver už vyrůstal a žije v Česku, a zemí je prý velmi spjatý.

Doma a opět doma

Dagmar „Dáša“ Bláhová (5. března *1949) se narodila v obci Radčice u Liberce. Po libereckém gymnáziu vystudovala loutkoherectví na DAMU. Začínala v brněnské Redutě, pak přešla k Bolkovi Polívkovi do Divadla na Provázku. „Vyvíjely se tam inscenace, o kterých v Praze tenkrát nikdo ani nesnil...,“ zavzpomínala v jednom rozhovorů pro rozhlas Střední Čechy. „Byli jsme taková zvláštní parta, která byla velice kreativní. Vlastně všichni přinášeli režijně, scénáristicky i herecky zajímavé popudy do každé inscenace. Byla to podle mě vzácná společnost.“

Její první větší filmovou rolí byla vězeňkyně Julinka v životopisném dramatu … a pozdravuji vlaštovky. Mezi neznámější filmy, v nichž účinkovala, patří Hra o jablko, kde ztvárnila zdravotní sestru Annu Šímovou. Po návratu od protinožců se k herectví vrátila a hned byla obsazena do velké role Ing. Ziny Zachové v „erotickém“ snímku Muka obraznosti. Pomineme-li televizní seriál Krejzovi, zatím naposledy jsme ji v kinech mohli vidět jako političku Františku Plamínkovou v Miladě.

Další role

Paní Dáša je autorkou knih australských pohádek, přeložila několik divadelních her, například Monology vagíny americké divadelní autorky Eve Ensler, v níž sama sedmnáct let účinkovala, a kterou u nás zpopularizovala. Hru uvádělo Intimní divadlo Bláhové Dáši (zal. 2002 do 2018), které pořádalo i zájezdová představení. V něm si zahrála v dalších inscenacích (Moucha na zdi, Mrchy, Tělo a další).

Kromě toho dvacet pět let působila jako pedagožka na FAMU. Dnes vyučuje obory Práce s hercem a Filmová praktika na soukromé vyšší odborné škole Akademie Michael. Je babičkou dvou vnoučat a jako snad každá si své role užívá. Střídavě žije v rodných Radčicích a v Praze.

