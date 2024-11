Externí autor 24. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Svůj jedinečný hlas propůjčuje hollywoodským hvězdám, zahrála si v legendárním seriálu Nemocnice na kraji města nebo Malý Pitaval z velkého města. Zažila velkou ztrátu, kdy v roce 2019 přišla o manžela. Jak dnes vypadá?

Narodila se v roce 1958 v Litoměřicích, vystudovala gymnázium a následně se dala na DAMU. Během studií získala svoji první roli v legendárním seriálu Nemocnice na kraji města, kde si zahrála jednu ze sestřiček nebo v seriálu Malý Pitaval z velkého města. Následně si zahrála hlavně ve vedlejších rolích, věnovala se divadlu a od roku 1993 je na volné noze.

Královna dabingu

Stala se z ní skvělá dabérka, která umí, anglicky, rusky, německy, italsky a španělsky. Dabovala hvězdy jako Sndra Bullock, Jodie Foster nebo Kim Basinger. Úsměvné je, že její první roli v životě předabovali. „O mě beze mě. Já to ani netušila. Bylo to hrozně moc dávno a tam se na to nehledí. Dřív se na to nehledělo. Naštěstí se mi to pak už nikdy nestalo," řekla v rozhovoru pro Mujrozhlas.cz.

Nijak zvlášť o svůj sametový hlas nepečuje, ale na jednu věc si dává pozor. „Dávám si pozor na klimatizaci," svěřila se. S herectvím to skutečně vážně začala brát na gymnáziu. „Tam jsem se o to začala zajímat nějak víc. Nejenom o herectví, ale o celé to zázemí. Chodila jsem na dramatický kroužek, bavily mě historické romány. Pojímala jsem to v takovém celku i s tou historií divadla. Prostě jsem to vzala globálně a v takovém baličku mě to baví dodnes," řekla s úsměvem.

Diváci si ji mohou pamatovat také z oblíbeného seriálu Policie Modrava, ve kterém představuje recepční Marii, která hledá lásku. „To je opravdu kus života a moje postava má vývoj. Vždycky řeší nějaké chlapy a úniky před nimi, protože na ně má smůlu. Veškeré náhražky zklamou a všechno se rozuzlí v nynější poslední sérii," řekla pro Super.cz.

Smrt manžela ji zdrtila

Sympatická dabérka měla celoživotního partnera Petra Olivu, kterého si brala v roce 1985 a byla s ním až do jeho smrti v roce 2019. Herec Petr Oliva zemřel v roce 2019 na zápal plic těsně před svými 76. narozeninami. Z jejich krásného a láskyplného manželství vzešel syn Pavel, který už má také syna.

Je už také babičkou. „Nemám čas, nemám moc trpělivost, ale sportovat s ním chodím ráda. Plaveme, lyžujeme spolu," řekla. Se svým vnukem a celou rodinou ráda cestuje. Dva roky zpátky sebrali psy a odjeli do Itálie. „Šlo o trošku divočejší, takový trempinkový pobyt, spali jsme v maríně. Psy máme dva, oba rasy australského honáckého psa," zavzpomínala.

Vnukovi samozřejmě schází děda, se kterým strávila přes třicet let. Oliva byl před ní třikrát ženatý a kolegové v divadle uzavírali sázky, jak dlouho jim to vydrží. "Organizovala je Milena Dvorská. A vidíte, už jsme spolu víc než třicet let. Nezděsili se ani moji rodiče, byli úžasní," řekla.

Velmi ráda také vzpomíná na jejich svatbu, která se odehrála na Vyšehradě. "Byla na Vyšehradě, jen ve čtyřech. Byl leden a veliké náledí. Jeli jsme tam pětistovkou fiátkem s jedním stěračem, protože druhý mi někdo, jak bylo tenkrát zvykem, ukradl. Po obřadu se mě snažil můj muž nést v náručí, ale skončili jsme v jedné hromadě na zemi," dodala v rozhovoru pro iDnes.cz.

Vášnivá líbačka s Pavlem Zedníčkem

Ve svých čtyřiadvaceti letech zahrála v seriálu Malý Pitaval z velkého města, kde si střihla divokou líbačku s tehdy třiatřicetiletým Pavlem Zedníčkem, na kterou vzpomíná dodnes. „V té době jsem studovala DAMU a připadala jsem si jako hrozně veliká herečka. Pro mě jako pro studentku to bylo terno," řekla pro deník Aha!

Jednalo se o díl Vedoucí partiové prodejny líbačka se natáčela nedaleko ruzyňské věznice. „Jela jsem tam rovnou po představení z divadla. Tam měl můj seriálový partner jako kriminalista hlídku," zavzpomínala na jednu ze svých kultovních rolí. S odstupem času přiznává, že byla velmi nervózní.

„Cítila jsem nervozitu i euforii zároveň. Byla to svým způsobem taková první veliká dospělácká pusa pro mě. Pavel byl velmi známý herec, a navíc o dost starší," popsala. „Nebyla to sice moje první televizní líbačka, ale byla to pro mě první televizní noční scéna! Tím, že to bylo v noci, tak jsem byla trochu klidnější a vzrušenější zároveň," dodala. Stále nevíte, o koho se jedná? My vám to prozradíme. Jedná se o skvělou dabérku a herečku Dagmar Čárovou.

Zdroje: iDnes.cz, Aha.cz, Mujrozhlas.cz