Před kamerou se objevila poprvé v roce 1974. Od té doby ztvárnila nespočet filmových i seriálových rolí. Zcela určitě patří mezi nejznámější herečky u nás. Poznali jste podle dávné fotografie, o jakou osobnost se jedná?

Narodila se v Brně-Husovicích do divadelní rodiny, a tak není divu, že sama k divadlu už od dětství tíhla. Svou hereckou cestu začala na brněnské konzervatoři, kde v roce 1971 ukončila své studium maturitou. Ale to bylo pouze první etapou na její cestě za hereckým úspěchem.

Divadelní začátky

Po absolvování konzervatoře pokračovala ve studiu na JAMU, odkud si v roce 1975 odnesla magisterský titul. Její herecký talent a zaujetí pro divadelní umění ji brzy přivedly na prkna Divadla na provázku, kde herečka získala své první mimoškolní divadelní zkušenosti.

Přesun do Prahy

Následně se vycházející hvězda přestěhovala se svým manželem Radvítem Novákem do Prahy. Zde přijala angažmá v Divadle Jiřího Wolkera a hostovala také v prestižním Divadle Semafor. V té době už rovněž zářila před kamerou. Ztvárnila například hlavní roli v komedii Holka na zabití. Pracovních nabídek strmě přibývalo. Stala se rychle známou a oblíbenou jak mezi filmaři, tak diváky.

Další významnou událostí pro ni byl moment, kdy si jí všiml režisér Petr Schulhoff, který ji obsadil do řady svých komedií, jako jsou Zítra to roztočíme, drahoušku...!, Co je doma, to se počítá, pánové... a „Já už budu hodný, dědečku!”. Sympatická kráska se stala jednou z nejobsazovanějších televizních a filmových hereček v 80. letech a doslova útočila na nejpřednější místa v žebříčcích divácké popularity.

Několikaletá pauza

V polovině 90. let se její život ale kompletně změnil. Začala se sbližovat s tehdejším prezidentem Václavem Havlem a v roce 1997 se za něj provdala po smrti jeho první manželky Olgy. Vzhledem k novému společenskému postavení přerušila svoji hereckou kariéru. Stala se první dámou na plný úvazek, doprovázela manžela při jeho pracovních povinnostech a věnovala se charitativní činnosti. Založila nadaci Vize 97 a stala se předsedkyní její správní rady.

Po skončení druhého prezidentského mandátu Václava Havla se rozhodla, že se vrátí ke své herecké kariéře. Po téměř desetileté pauze si zahrála ve hře Chvíle pravdy a znovu se začala objevovat i před kamerou. Kromě toho se věnovala a stále věnuje i charitativní činnosti. V tuto chvíli už určitě víte, kde je ona holčička vyobrazená na začátku článku. Není to nikdo jiný než herečka Dagmar Havlová-Veškrnová.

close info Profimedia zoom_in Dagmar Havlová má na svém kontě až neuvěřitelné množství nejrůznějších rolí

