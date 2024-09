Externí autor 3. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Dagmar Havlová je ženou mnoha rolí. A že jich za život zakusila doopravdy hodně. Nejedná se totiž jen o ty filmové. Kromě herečky byla také manželkou, matkou a první dámou. K tomu má neskutečný šarm, který si zachovala dodnes, a není divu, že jejímu kouzlu propadl nejeden muž. Včetně prezidenta.

To, že se stane herečkou, se u Dagmar Havlové, tehdy ještě Veškrnové, vyloženě nabízelo. Místo, kde se narodila, tedy byt její babičky, bylo ihned naproti ochotnickému divadlu. Její tatínek miloval hudbu a maminka dokonce byla operní pěvkyní. I její sestra měla co do činění s uměním, byla herečka.

Její kroky tedy zcela přirozeně vedly na JAMU, kde se potkala se svým budoucím manželem. Nebyl to ovšem Václav Havel, na toho si mladá herečka musela ještě počkat. Jmenoval se Radvít Novák a s Dagmar se znali už od čtrnácti let.

Zamilovali se, stihli i svatbu a po skončení školy se společně přestěhovali do Prahy. Zde oba dva působili v Divadle Jiřího Wolkera. Novák k tomu pracoval ještě v Českém rozhlase a jako novinář ve Svobodném slovu. Manželství vydrželo pět let a vzešla z něj dcera Nina.

Dagmar Havlová s dcerou Ninou

„Radvít byl moje veliká, osudová láska. Dodnes jsme velice dobří kamarádi, je to vlastně můj nejbližší mužský přítel. I když jsme se za pět let po svatbě rozvedli a každý jsme šli jinou cestou, tak se naše cesty pořád prolínají,“ prozradila Havlová později v jednom televizním dokumentu.

Zemřel jí bývalý manžel, zemřela i bývalá velká láska

Radvít Novák zemřel v roce 2015 ve věku třiašedesáti let. Předčasně na onen svět odešla i další Havlové láska. Jedná se právě o muže, který je na úvodní fotografii a jeho odchod nezasáhl jen Havlovou, která do něj byla až po uši zamilovaná, ale také mnoho dalších českých herců a hereček.

„Byl jako můj syn. Ublížil mi jen jednou. A to nyní tím, že zemřel,“ prozradila pro Aha! Jiřina Jirásková v roce 2012, kdy její milovaný kolega podlehl rakovině plic. „Chtěli mu plíci vzít, on odmítl, a tak ten nádor nechali zapouzdřit, a povedlo se. Možná to byla ale chyba,“ vyjádřil se zase Václav Upír Krejčí, který byl jeho nejlepším kamarádem.

Havlová se se svou láskou seznámila při natáčení komedie Křtiny. „Byla to dokonce láska, i když on ty ženy dost střídal,” pokračoval v líčení jejich vztahu Krejčí, který byl v podstatě všude, kde byli tihle dva. Ovšem následně se jen potvrdila Upírova slova a Havlová, ač byla nesmírně krásná, svého milého omrzela.

„V čase, kdy to s Dášou doznívalo, tak měla takové malé autíčko. My jsme právě někde šli a ona jela okolo. Zastavila a říká: Miško, nechceš...? A on na to: Já jsem teď s Upírem. Ahoj!” popisuje Krejčí situaci, které byl také přítomen.

To mi nepřísluší, abych se k tomu nějak vyjadřovala

O jejich románku se nicméně veřejně příliš nemluví a moc se toho ani neví. Říká se, že je to z toho důvodu, že se Havlová stala Havlovou, tedy paní prezidentovou a o takové dámě se nesluší šířit klepy.

„To mi nepřísluší, abych se k tomu nějak vyjadřovala, to je jejich věc. Musíte se zeptat zúčastněných. Zavolejte Dášence,“ zněla odpověď redaktorům z Aha! od herečky Jiřiny Jiráskové.

Jak to tedy ve skutečnosti bylo s romancí bývalé první dámy Dagmar Havlové a její velké lásky, herce Michal Peška, se nejspíš už nedozvíme. I Dagmar Havlová si totiž zachovává dekorum a o těchto věcech nadále mlčí.

