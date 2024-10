Externí autor 27. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Tato dáma je velmi výraznou osobností české scény. A vlastně hned dvou, jak té umělecké, tak politické. Na obou totiž měla své místo. Na fotografii je ještě mladá a jen stěží může tušit, jaký pestrý a bohatý život má před sebou. Dnes je jí jednasedmdesát let a ani špetku šarmu neztratila. Ba naopak.

Její první doménou bylo herectví. V této roli byla velmi oblíbená, ostatně, není se čemu divit, kdo by neměl rád mladou a krásnou herečku. Ale i v tomto oboru, stejně jako později v tom druhém, si musela své místo vydobýt a dokázat lidem, že je na správném místě.

Prvně se totiž objevovala hlavně v komických rolích, hrála především rozverné a naivní holky, stačí jen připomenout filmy Holky z porcelánu nebo Zítra to roztočíme, drahoušku...!

Herectví jí ostatně bylo tak nějak předurčeno. Narodila se totiž zrovinka naproti ochotnickému divadlu. Co se týká jejích filmových i televizních rolí, má jich od sedmdesátých let, kdy se tomuto řemeslu začala věnovat, na kontě desítky.

Herectví učinila útrum láska

Kromě již ale výše zmíněných komediálních postav uměla zahrát i vážný charakter, o čemž se mohli přesvědčit hlavně návštěvníci divadel. Stvrzením jejího nesporného talentu budiž cena z roku 2018, August, kterou získala za roli Kostelničky ve slavném dramatu Gabriely Preissové Její pastorkyňa.

Posléze ale přišel v její herecké kariéře zlom. Nebyl ovšem profesní, nýbrž osobní. Zamilovala se, a to ne jen tak do někoho, Jejím vyvoleným se stal někdejší disident, spisovatel, dramatik a budoucí první český prezident. S hraním byl útrum, protože nyní musela plnit jinou povinnost. Získala funkci první dámy.

Role to rozhodně nebyla lehká. Její vyvolený totiž přišel o manželku jen rok před tím, než se vzali. A to samozřejmě leželo lidem v žaludku, o to více, že prezidentova zesnulá žena byla českým národem velmi oblíbená. Bohužel podlehla rakovině.

Jsme tedy u toho, že i roli první dámy si musela vydobýt. Lidé ji měli zafixovanou jako rozvernou herečku a do karet jí nehrála ani výše zmíněná skutečnost. Postupem času se jí ale podařilo dokázat, že i zde má své místo a ve funkci první dámy dokáže fungovat na výbornou.

Herectví šlo tedy v době, kdy stála po boku svého pana manžela-prezidenta, stranou. Bohužel i on později onemocněl a 18. prosince roku 2011 zemřel ve spánku na svém milovaném Hrádečku. Jeho tělo se už nedokázalo vypořádat s četnými zdravotními komplikacemi.

Z pozice první dámy zpátky k řemeslu

V tu dobu už samozřejmě prezidentem nebyl, stejně tak, jako ona nebyla první dámou. Ačkoliv smutek nosila v srdci pořád, mohla se ale vrátit zase k tomu, o co ji role „paní prezidentové” připravila. Ke hraní.

A nebyla to jen prkna, která znamenají svět, na která se vrátila, filmoví nadšenci ji mohli vidět i v četných filmech, jako jsou například Vlastníci nebo ve snímku Dobro došli, který je volným pokračováním filmu Šťastný nový rok.

Všichni už nejspíše uhodli, že mladá dívka s kytarou na úvodní fotografii je herečka a bývalá první dáma Dagmar Havlová Veškrnová.

Zdroje: csfd.cz, cs.wikipedia.org