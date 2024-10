Externí autor 27. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Dagmar Havlovou známe především jako bývalou první dámu, tedy manželku prezidenta Václava Havla. Tato půvabná žena ale měla ještě jednoho manžela, než se provdala za někdejšího disidenta a spisovatele. Byl jím Radvít Novák, se kterým má dceru Ninu. Podívejte se, jak jim to slušelo na svatbě!

Než Dagmar (tehdy ještě) Veškrnová řekla „ano” Václavu Havlovi, „natrénovala” si to už před mnoha lety s někým jiným. Havel totiž nebyl jejím prvním manželem, stejně jako ona nebyla jeho první manželkou. Oba dva měli za sebou už předchozí vztahy. Veškrnová se rozvedla, Havlovi jeho milovaná Olga zemřela.

Dagmar a herec a rozhlasový režisér v jedné osobě Radvít Novák se poznali už když jim bylo čtrnáct let. „Chtěla jsem být učitelkou a poměrně pozdě jsem se rozhodla, že to zkusím na brněnské konzervatoři. Na školu jsem se dostala i bez přípravky,“ prozradila v dokumentu Životní příběh televize Prima.

Radvít přebral roli ženy, manželství to nevydrželo

A právě na škole se poznala se svou první láskou. Veškrnová a Novák se poté spolu dál vydali na studia na JAMU, kde se stihli i během toho vzít. Následovalo stěhování z Brna do Prahy a už rok na to se jim narodila dcerka, která dostala jméno Nina.

„Nejkrásnější moment v životě každé ženy je, když přivede na svět nový život. Když si na to zpětně vzpomenu, vidím, že jsme to vůbec neměli lehké,“ zavzpomínala někdejší první dáma na své mateřství a doplnila, že pleny tenkrát musela vyvařovat ve velkém hrnci, protože neměli pračku.

„Byli jsme mladí, leč na tom ztroskotalo naše manželství, protože Radvít přebral roli té ženy – žehlil pleny a vařil – a já vydělávala peníze,“ vysvětlila, proč se později rozešli. Stalo se tak po sedmi letech jejich manželství. Přáteli ale zůstali až do konce.

Osudový muž Dagmar Havlové

Radvít Novák totiž prohrál boj s nemocí a 9. listopadu roku 2015 zemřel. „Nad jeho srdeční nemocí nešlo zvítězit. Bojoval dlouho a statečně. Jsem šťastná, že mi bůh dovolil držet ho za ruku, když se odebral k němu,“ uvedla tehdy již Dagmar s příjmením Havlová pro web iDNES.cz.

Velmi těžce jeho odchod samozřejmě nesla i Nina, té doby už dávno dospělá. S otcem měli krásný vztah a milovaly ho i jeho vnučky Sofie a Stella. „Bylo to zlé. Musím Ninušku držet,“ svěřila se v onom těžkém období Havlová pro redakci Blesku.

close info Profimedia zoom_in Dcera Nina s vnučkami Sofií a Stellou

To, že byl pro ni Radvít Novák skutečně osudovým mužem, značí nejen to, že byli přátelé až do poslední chvíle, ale také to, že než se znovu provdala za Václava Havla, měla v občanském průkazu uvedeno „Nováková” ačkoliv ji všichni znali jako Veškrnovou.

„Radvít byl vševzdělaný renesanční člověk. Má první láska. Za 13 společných let mě naučil orientovat se ve výtvarném umění, architektuře, historii, literatuře, hudbě...,“ napsala po jeho odchodu na svůj Facebook Dagmar Havlová.

Na fotografie ze svatby Dagmar Havlové s Radvítem Novákem se můžete podívat v naší galerii.

Zdroje: cnn.iprima.cz, blesk.cz, idnes.cz