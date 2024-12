Aničku Slováčkovou znáte, ale víte, jak vypadá její bratr? V obličeji je to celá Dáda - naštěstí!

Externí autor 10. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Není tomu tak vždy, že by nutně potomci následovali, co se týká práce, svého rodiče. Když se to ale podaří, většinou to dopadne skvěle, ostatně geny zkrátka nezapřete. Tímto šťastným způsobem to dopadlo i u Felixe Slováčka, jehož syn Felix mu dělá jednu radost za druhou.

