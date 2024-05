V soutěži „Dívka roku“ se tehdy v šedesátých letech stala vítězkou půvabná modrooká blondýnka. Vyhrála broušenou vázu, zájezd do Paříže a poukaz na boty. Po skončení soutěže nasedla na tramvaj číslo 3 a odjela domů.

Historicky první Miss

Bylo to poprvé ve východní Evropě, kdy se pořádala nějaká taková obdobná soutěž krásy. Tehdy se pořadatelé báli použít označení Miss, a tak soutěž nazvali pouze Dívkou roku.

Atmosféra v bývalém parku kultury a oddechu Julia Fučíka byla údajně vzrušující. První československé miss se účastnily obyčejné dívky, které měly běžnou práci nebo byly ještě studentky.

Každá dívka měla prostor na to projevit svou individualitu a hlavně svou přirozenou krásu, tehdy je nikdo neučil, jak chodit, mluvit nebo pózovat před fotografem. Dnes musí dívky projít školením.

Promenáda v plavkách

Dagmar Silvínová byla tehdy jedinou přihlášenou adeptkou, která pracovala vedle studia jazykové školy jako profesionální manekýnka. Věděla, jak se má hýbat a ukázat své přednosti.

Dívky čekaly disciplíny jako je všeobecný přehled, kde se zohledňovalo povědomí o politice i kultuře, dnes už tradiční rozhovor s moderátorem nebo volitelná disciplína.

Vrcholem celé show byla samozřejmě promenáda soutěžících v plavkách. Zde mohly dívky ukázat všechny své přednosti a přilákat si pozornost porotců, která jim získá body.

Na Ameriku zapomeň!

Křehká kráska okouzlila tehdy porotu svou ladností a sympatickým úsměvem. Vítězka dostala jako cenu broušenou vázu, týdenní výlet vlakem do Paříže s CKM a poukázku na boty.

Po svém vítězství dostala Dana nabídku, která se neodmítá. Přišla jí pozvánka k účasti na největší soutěži krásy Miss Universe do Spojených států. Amerika byla však v té době nepřítelem číslo jedna. Zákaz přišel přímo z prezidentské kanceláře.

Po roce dostala výborná studentka a manekýnka pozvánku na EXPO 1967 do Montrealu v Kanadě. Tam dostala zelenou, a tak mohla reprezentovat naši zemi na světové výstavě.

Herecká kariéra

Jen u modelingu ale jemná blondýnka nezůstala, v roce 1969 totiž dostala od Slovenské televize nabídku na roli v televizním seriálu Traja z 9. poschodia.

Láska a Švýcarsko

Mladá modelka a herečka se později provdala a její příjmení se změnilo na Mauerhofer. Odstěhovala se do Švýcarska se svým manželem, ale manželství dlouho nevydrželo. A ona se brzy rozvedla.

Kráska se poté seznámila s charismatickým českým hercem a byla to láska jako trám. S filmovou hvězdou Jaromírem Hanzlíkem se potkali v roce 1993 a několik let spolu tvořili nerozlučný pár. Idol mnoha žen dokonce neváhal přerušit svou slibně rozjetou kariéru a za půvabnou kráskou se odstěhoval do ciziny.

Domov našli ve Švýcarsku a jejich vztah trval krásných 15 let a byli důkazem, že láska skutečně prochází žaludkem. „Díky Daně (Dagmar – pozn. redakce) jsem ochutnal spoustu lahůdek od nejrůznějších kuchařů,“ prozradil v jednom z rozhovorů herec. Bohužel se po patnácti letech jejich cesty rozešly a vztah nevydržel. Jaromír Hanzlík se vrátil zpět do rodné vlasti a jeho srdce získala milá bylinkářka Lenka Kozlová, se kterou tvoří pár dodnes.

Půvabná Dagmar má dvě dcery. Byt má ve Švýcarsku i v Praze.

