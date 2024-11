Externí autor 19. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Populární zpěvák Dalibor Janda se pyšní krásnou dcerou Jiřinou Annou. Sympatická blondýnka po otci podědila lásku k muzice. Často ho doprovází na jeho koncertech. Společně dokonce natočili i duet.

Půvabné a talentované dceři známého zpěváka je šestatřicet let. Jiřina Anna se vydala ve šlépějích slavného otce a snaží se prosadit jako zpěvačka. Showbyznys a kamery jí rozhodně nejsou cizí. Nedávno účinkovala i v populárním pořadu Prostřeno.

Talent od dětství

Dalibor Janda si rozhodně neplánoval to, že dcera půjde v jeho šlépějích. O jejím hudebním nadání se dozvěděl zcela náhodou. Jiřina tehdy jako malá zazpívala koledy o Vánocích a on si všiml toho, že zpívá opravdu krásně.

Netrvalo to dlouho a začal ji brát na koncerty. Jiřina byla ovšem ze začátku velmi stydlivá. „Byla nemluvná, když na ni někdo mluvil, neodpovídala. Držela se mě za malíček a chodila krok za mnou,“ přiznal Janda pro Český rozhlas.

O kariéru zpěvačky se půvabná blondýnka začala vážně zajímat až v období, kdy byla v pubertě. Její otec ovšem dbal na to, aby řádně dostudovala. „Řekl jsem jí: ‚Jiři, až když uděláš školu s vyznamenáním, tak spolu natočíme písničku,“ vzpomínal s tím, že Jiřina nakonec školu opravdu dokončila s vyznamenáním. Na řadu tak přišla první společná píseň s názvem Vstáváš.

„Máme společnou rodinnou stránku a i tu pracovní, ale pro mě je hlavně ten nejlepší táta. Jsme naladěni na podobné struně a tak, i když se někdy vyskytnou spory, vždy je hned vyřešíme. Myslím, že jsem nikdy neměla móresy dcery slavného otce, vždycky jsem ale byla pyšná, že je to můj táta,“ prozradila krásná zpěvačka.

Nějakou dobu bojovala s tím, že má nálepku dcery slavného otce. Toto období už je ovšem minulostí. „Už pár let jsem nad věcí. Máme s tátou skvělý vztah, ale trochu mi vadí, když se pak bavíme jen o něm. Začala jsem skládat hudbu v domnění, že budu mít tu svoji hlavu,“ svěřila se v rozhovoru pro Český rozhlas.

Nohama stojí na zemi

I přes velkou popularitu je nohama na zemi. Showbyznys pro ni není středem vesmíru. „Já moc na showbyznysový přátelství nevěřím. Já se vlastně o práci nerada bavím. Lidi mimo obor mě drží při zemi. A naopak, když oni přijdou na koncert, tak je to velmi baví.“

Půvabná blondýnka ovšem není jen zpěvačkou. Nejvíce ji baví skládat písně. Mimo vlastní tvorbu pro ni otextovaly písně opravdu známé osobnosti v hudebním světě. Jeden text pro ni vytvořil Kapitán Demo a druhý vznikl z dílny Xindla X.

Touha po rodině

Muzika pro Jiřinu není vše. Dobře si uvědomuje, že by se měla soustředit i na svůj osobní život. „Pořád mám pocit, že moje muzika má stále vzestupnou tendenci, takže mám ještě co nabídnout. Ale taky bych chtěla rodinu,“ přiznává otevřeně. Letos na podzim Jiřina Anna oslavila šestatřicáté narozeniny. Zatím je bez partnera a bezdětná.

Půvabná blondýnka se pyšní i naprosto skvělou postavou. V kondici se udržuje především zdravým jídlem. O nápadníky jistě nemá nouzi. Její otec jí ovšem dost rázně poradil, kterým mužům se vyhnout. Své dceři řekl, ať si nikdy nic nezačíná s umělci, zpěváky, nebo herci.

„Zatím se toho držím. Ne snad ani tak proto, že mi to radí, ale v tom mám podobný názor jako on. Když se dva lidé, kteří dělají showbyznys, dají dohromady, obvykle to moc neklape. Nejenže to v dnešní době není finančně nic moc zajímavého, ale je to takové trošku vzájemné lezení do zelí, a to pro vztah podle mě není úplně to pravé. Samozřejmě ale existují i výjimky,“ prozradila pro Ženy iPrima.

Zdroje: Český rozhlas, Fresh iPrima, Ženy iPrima