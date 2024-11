Externí autor 27. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Dalibora Jandu znáte jako zpěváka s nezaměnitelným chraplákem a bohatou hudební kariérou. Má ale také velkého koníčka. Svou zahradu, na které si postavil kopii Cheopsovy pyramidy. Co je uvnitř, tají.

Kdysi bydlel v Praze, ale teď už desítky let obývá domek na okraji hlavního města. Tvrdí, že je to bydlení, po kterém se svou manželkou Jiřinou vždycky toužil. „Činžovní byt v rušné Kamenické ulici na Letné měl sice také něco do sebe, ale vždycky nás to táhlo blíž k přírodě,“ prozradil už před pár lety pro Blesk.cz.

Chytré řešení

Jak majitelé zahrad nejspíš velmi dobře vědí, taková zahrada je nikdy nekončící práce. Jandovým se navíc podařilo přikoupit sousední pozemek, takže jim práce spíš narostla. Na druhou stranu, když vás něco těší a máte to jako koníčka, rozhodně to neberete jako práci.

Pozemek je rozdělený do tří zón, užitkové, okrasné a třetí tvoří louka. Dalibor Janda pěstuje nejenom klasickou zahrádkářskou zeleninu jako papriky, rajčata a okurky, ale také se věnuje květinám. „Každý týden je hnojím,“ přiznal před pár lety pro Novinky.cz. „Vyrůstal jsem na Moravě a měli jsme tam zahradu čtyři a půl tisíce metrů čtverečních. Když jsem chtěl jít s klukama ven, tak jsem napřed musel natrhat maliny, posbírat jablka, pohrabat trávu...“ směje se dnes nadšený zahradník.

Cheopsova pyramida

Co vás v okrasné zahradě upoutá na první pohled je bezesporu pyramida, kterou Dalibor Janda postavil sám, tedy s malou pomocí kamaráda, jak prozradil Lifee.cz. Jak je obecně známo, v pyramidách se nacházejí chodby a komnaty. Na dotaz, co je v té jeho, odpověděl: „To se nesmí říkat, co tam mám, je to tajemství. Je to kopie Cheopsovy pyramidy a musím přiznat, že jsem tu skutečnou naživo neviděl. Ale snažil jsem se, aby moje pyramida byla v měřítku 1:100.“

Také prozradil, že stavba tohoto modelu byla docela dlouhá, protože mu chvíli trvalo, než přišel na to, jak vyskládat jednotlivé kostky, aby seděly do zvoleného rozměru, tedy nejenom šířky, ale také výšky. Celou pyramidu, vysokou 165 centimetrů, tvoří 1 990 malých kvádrů.

Království soch

Cheopsova pyramida ovšem není jediná zvláštnost, kterou můžete v zahradě Jandových vidět. Dalibor zde vybudoval i jezírko s vodníkem a protože ho baví historie, v různých zákoutích narazíte i na řadu soch panovníků a císařů. Ať už je to Rudolf II., Karel IV. nebo Ferdinand I. K napodobenině sochy moai z Velikonočních ostrovů pro web Prima ženy řekl: „Kdysi jsem viděl, jak NASA na Marsu nasnímala obličej, tak jsem hned poprosil jednu sochařku, aby mi ji udělala.“

Jak Dalibor Janda přiznal, získat takové sochy je spíš otázka náhody. Například socha Ferdinanda I. se válela pod dlažbou v Kroměříži a nikdo ji nechtěl. Činorodý zpěvák a hlavně milovník historie na rozdíl od místních poznal, o koho jde. Sochu si vzal, nechal ji zrestaurovat a dnes mu dělá radost.

I když Dalibor Janda o sobě říká, že není zahradník, ale kutil, kterého práce baví, je vidět, že dril z dětství, kdy musel pomáhat na zahradě rodičů, přinesl své ovoce. Všechno si dělá sám a všechno mu pod rukama jenom kvete.

