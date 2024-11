Externí autor 16. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Dalibor Janda se na společenských akcích objevuje nejčastěji s jinou ženou než tou, kterou si vzal za manželku. Je to jeho dcera, která mu většinou dělá doprovod. Přitom má doma takový poklad! Jsou spolu už přes 40 let, a i když jejich vztah nebyl vždy bez mráčku, stále vypadají velmi zamilovaně.

Jiřina Jandová a Dalibor Janda se brali roku 1981. Seznámili se o rok dříve, a ačkoliv ne vždy to bylo doma ideální, pár tvoří dodnes. „Je fakt, že je to na nějakou cenu,“ přiznala v rozhovoru pro Super.cz na narozeninách producenta Františka Janečka zpěvákova manželka, která na akci dorazila zcela výjimečně.

Většinou totiž Janda bere jako společnost jejich dceru Jiřinku, která je také zpěvačkou a s tatínkem často i vystupuje. Pomáhal jí natočit její debutovou desku s názvem Tvář a posléze v roce 2012 se chystali na další. „Doufám, že se bude líbit a že bude znát její pokrok,” řekl tehdy Nedělnímu Blesku Janda.

Jednou z nejslavnějších písní Petra Jandy je Hurikán, ovšem jak on sám přiznává, n motorce už nejezdí, nicméně má na to dnes již úsměvné vzpomínky. „Jednou jsem nezvládl zatáčku. O prizolitovou omítku jsem si sedřel celou ruku. Jindy jsem zase machroval před holkama a uklouzl jsem na mokré trávě. Jinak nic vážného,“ ponořil se krapet do nostalgie oblíbený zpěvák.

Fanynky nechávají Jiřinu chladnou

Ke zpěvákům nevyhnutelně patří i fanynky, které by rády získaly svého miláčka jen pro sebe. S tímto “problémem” se samozřejmě potýkal i Petr Janda. Nicméně hlavu se snažil si zanechat chladnou, protože si moc dobře uvědomoval, že by to mohlo mít fatální následky.

„Tehdy jsem byl třeba kolikrát až dvacet dní v měsíci pryč. Měli jsme dvoutisícičlenný fanklub a pro něj jsme často hráli. Ale začínat si s fanynkou něco vážnějšího, to je konec zpěváka. Přesto jsme s manželkou měli několik krizí, kdy se chtěla rozvést. Já si jí moc vážím, že se mnou vydržela už skoro třicet let,“ pochvaluje si trpělivost své ženy Janda.

Jeho Jiřina je, co se týká fanynek, klidná. Tedy dnes, ne vždy tomu tak bylo. „Tolerance je důležitá, když si dokážou lidi odpouštět,“ řekl Janda na narozeninách kamaráda, kde mu sekundovala právě jeho dlouholetá partnerka.

To, jak se ti dva seznámili a co se tehdy všechno s tím pojilo, je přitom velmi romantické, skoro až jak z nějakého amerického filmu. „Seznámili jsme se na letišti, kde jsme tehdy oba pracovali, a dokonce bydleli ve stejné ubytovně,” začíná Janda vyprávět o tom, jak se to celé seběhlo.

Nalákal ji na sbírku motýlů

A zde přichází ono klišé. „Řekl jsem jí, že mám doma velkou sbírku motýlů. Jen se zasmála, že tyhle triky zná. Ale já tu sbírku opravdu měl a mám dodnes,” pokračuje zpěvák, který je krom sbírání motýlů i zapáleným sadařem, což s ním začala sdílet právě i jeho celoživotní láska.

„Ta jeho záliba v sázení stromků přechází i na mě. Ale radostí zrovna neskáču, když musíme v dešti do zahrady sázet kaštan, který se prý nejlíp ujme v lijáku...” prozrazuje v rozhovoru pro Vlastu krásná Jiřina, která kromě sadařství ráda maluje.

„Pravda je, že za to, že se mnou vydržela, by měla žena opravdu nějakou cenu dostat,“ jsou slova, která zazní na závěr ze zpěvákových úst. Zřejmě si je vědom, že takovou krasavici po boku nemá každý, a co se trpělivosti týče, je v tomto ohledu zpěvák skutečně dítětem štěstěny.

Jak vypadá Jiřina Jandová se můžete podívat v naší galerii.

Zdroje: super.cz, blesk.cz, vlasta.cz