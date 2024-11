Externí autor 15. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Zlatý slavík Dalibor Janda, jehož plakáty zdobil nejeden holčičí pokojíček, už je dávno v důchodu. Přečtěte si, jaký vzkaz poslal českým důchodcům. Rozhodně vám pomůže se s tímto věkem vyrovnat.

Původně zpíval hardrock, ale pak přesedlal na pop music. A udělal dobře, o čemž svědčí například tři hudební ceny Zlatý slavík.

Jak šel Vašek do světa

Václav je rodné jméno Dalibora Jandy. Tak ho znali i v moravských Hranicích, kde po vyučení pracoval v místní továrně. Jenže k hudbě ho to táhlo čím dál víc, a tak se vydal do Prahy. Nejdřív s kamarádem, ale ten se vrátil zpátky na Moravu a Dalibor zůstal v Praze sám. Jak přiznal v jednom rozhovoru pro Deník.cz, začátky rozhodně neměl snadné.

Od vesnických tancovaček na zahraniční turné

S kamarády založil skupinu Prototyp a začal s ní hrát na vesnických zábavách. Když ho takové hraní pomalu přestávalo bavit, využil nabídku kapely Čmeláci a vyrazil s nimi na zahraniční turné po Rakousku, Švýcarsku a Německu. Na šňůře strávil tři čtvrtě roku a konečně přestal mít hluboko do kapsy.

Jahodový koktejl

Pro Dalibora Jandu byl zlomový rok 1983. V bistru Koruna na pražském Václavském náměstí se potkal s textařem Janem Krůtou a dali si tehdy místně oblíbený jahodový koktejl. Na základě Jandových demosnímků Krůta napsal písničku Jahodový koktejl. Deska, na které tahle písnička vyšla, se v prodejích vyšplhala až na sto tisíc kusů. A pak následoval jeden hit za druhým. Ostatně, kdo by tenkrát neznal Hráli jsme kličkovanou nebo Žít jako kaskadér.

Přišla devadesátá léta, Janda kapelu rozpustil, založil hudební vydavatelství a začal podnikat. To byl jeden z důvodů, proč na čas zmizel ze scény.

Uteklo to rychle

Kdo by si pomyslel, že dnes jednasedmdesátiletý Dalibor Janda už je v důchodu. V jednom rozhovoru vyprávěl, že když si žádal o penzi, dvakrát mu úředníci položili telefon. Mysleli si, že jim volá někdo z rádia a dělá si legraci. Zkrátka mu nevěřili. Pravdou je, že byste mu jeho skutečný věk sotva hádali.

Nicméně ho věk dohnal i po zdravotní stránce a ozval se těžkým infarktem. Naštěstí Dalibor vše zvládl a jako vzorný pacient může i ve svém věku dál koncertovat.

Co vzkazuje českým seniorům?

V rozhovoru na Českédůchody.cz se ho před pár lety zeptali, co by vzkázal českým seniorům a jaký má recept na hezký podzim života. „Aby měli nějaké záliby,“ odpověděl. „Ať už vnoučata, zahrádku, sbírání něčeho. Aby nebrali všechno jenom to, co jim naservírují v reklamách,“ poradil zpěvák.

„Každého člověka něco baví, něco ho naplňuje. Někteří sbírají staré pohlednice. Ať se prohrabají svými věcmi, které mají na půdě nebo ve sklepě. Já kolikrát vytáhnu starý šuplík a divím se, co všechno je tam za věci. Prohrabuju se tím, dělám si ve věcech pořádek. Píšu teď taky kroniku, protože jsem si uvědomil, že už ani nevím, s kým vším jsem za život hrál, tak si to dávám dohromady. Každý člověk má něco, co ho v životě bavilo. Měl nějaké záliby, zájmy. Je dobré se k tomu vrátit a věnovat se tomu. Dneska je tolik možností, encyklopedie, internet…“ dodal na závěr.

