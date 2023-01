Zdroj: Huangdan2060, Public domain, via Wikimedia Commons

To, co se nám na první pohled nelíbí, nemusí být nutně ošklivé. To dokázala i rekonstrukce tváře děsivé oteklé mumie. Podívejte na skvostnou ženu, kterou kdysi byla.

Právě rekonstrukce tváře dámy z Dai je důkazem, že to, co se na první pohled jeví jako ošklivé, bývalo kdysi skutečně krásné.

Vědci zrekonstruovali tvář děsivé oteklé mumie

Historie nás neustále překvapuje a to, co vědci nachází, jim samotným často bere doslova vítr z plachet. Přesně takovým nálezem byla děsivá oteklá mumie, známá jako dáma z Dai. Její tělo se totiž našlo v překvapivě zachovalém stavu a je považováno za nejzachovalejší mumii, která kdy byla objevena.

Právě díky mumiím se pak vědci o životě těch, jež jsou za těmito mumifikovanými těly ukryty, dozvídají potřebné informace o tom, jak žily a kým za svého života byly.

V případě dámy z Dai se však vědci rozhodli jít ještě o kus dál. Aby získali ucelenější představu o tom, kdo tato žena skutečně byla, zrekonstruovali její tvář. Vrátit však mumii její původní podobu nepatří mezi nejlehčí počiny, proto vědci do celého procesu zahrnuli také způsob, jakým byla pohřbena a jak byla provedena mumifikace.

Mumie dámy z Dai je stará více než 2000 let. Šlo o čínskou šlechtičnu, jejíž manželem byl šlechtic patřící do dynastie Chan. Dáma z Dai zemřela kolem 50. roku života.

Podívejte na skvostnou ženu, kterou kdysi byla

Ačkoliv je mumie dámy z Dai skutečně stará, objevit se ji podařilo až v 70. letech 20. století. Její objev byl navíc zcela náhodný. Dámu z Dai našli dělníci, kteří pracovali nedaleko čínského města Changsha.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Rekonstrukce tváře této dámy pak odhalila, jak skvostnou ženou ve skutečnosti byla. To ale nebylo všechno. Nález její hrobky znamenal pro archeologii velký posun kupředu. Díky jejímu objevu pak vědci zjistili, jak se lidé stravovali, jak probíhal lov zvěře nebo jak přesně připravovali stravu.

Spolu s mumií dámy z Dai se v hrobce nacházelo mnoho cenných předmětů, které pak byly důkazem, jak dobře tato žena žila a jak vysoké bylo její postavení. Jednoznačně žila v luxusu, který si jako šlechtična náležitě užívala.

Dáma z Dai nosila hedvábné rukavičky, používala drahé parfémy a měla ráda vybranou kosmetiku. Luxusní však neměla pouze zemský život, ale jak se ukázalo, také ten posmrtný.

Nalezení mumie dámy z Dai je pro archeologii skutečným bohatstvím. Stav, ve kterém se její tělo podařilo dochovat, je k neuvěření. Důvodem vysoké posmrtné péče je jednoznačně způsob života, která dáma z Dai měla "k dispozici", když byla provdána za bohatého čínského šlechtice.

