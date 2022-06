Kdo byla dáma s hranostajem? Zvíře z da Vinciho obrazu skrývá pikantní tajemství

Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinci

Když se řekne Leonardo da Vinci, většině se vybaví jeho nejslavnější obraz, Mona Lisa. Ale pak je tu ještě jeho o málo méně slavná Dáma s hranostajem. Nad tímto obrazem se navíc dlouhou dobu vznášelo mnoho otazníků. Podívejme se na ně společně. Zdá se totiž, že tajemství obrazu Dámy s hranostajem bylo konečně rozluštěno.

Faktem totiž je, že tento obraz nevypadal vždy stejně, což ukázala nová světelná technika. Dáma s hranostajem byla pravděpodobně namalována v roce 1489 nebo 1490, i když není obraz datován, ani signován. I proto byly o jeho autorství vedeny spory.

Je na něm vymalována Cecilie Galleraniová, mladá žena z milánského dvora v Itálii. Ta byla milenkou milánského vévody, Ludovica Sforzy, který ji zřejmě nechal vymalovat, jak drží v rukou bílého hranostaje. Leonardo byl v době vzniku obrazu malířem na Sforzově dvoře v Miláně.

Jak ale ukázala expertíza francouzského vědce Pascala Cotteho, Leonardo da Vinci ve skutečnosti namaloval dvě předchozí verze.

Jak vypadal obraz původně?

Vědci zkoumali obraz tři roky, aby díky nové technice odrazu světla zvané Layer Amplification Method neboli LAM zjistili, že jeho první vyobrazení bylo bez hranostaje a na druhé verzi měla dáma jiné šaty. Finální obraz byl díky LAM prosvětlen a ukázal, co bylo namalováno pod obrazem. Tato technika funguje vlastně jako cibule – postupně odkrývá jednotlivé vrstvy, takže můžeme sledovat, jak byl obraz přemalováván.

Každá ze tří fází změny obrazu však byla velmi zřetelná.

Nejprve da Vinci namaloval jen jednoduchý portrét bez zvířete. Ve druhém zobrazení pak do obrazu zahrnul malého šedého skopce, který se až ve třetí, poslední verzi, proměnil v bílého hranostaje.

"Říká nám to mnohem více o tom, jak Leonardova mysl pracovala, když maloval. Pomáhá to vysvětlit, proč měl takové potíže s dokončováním obrazů," říká Martin Kemp, profesor dějin umění na Oxfordské univerzitě.

Příběh za obrazem

A kdo je ona tajemná dáma? Jedná se o Cecilii Galleraniovou, oblíbenou milenku Ludovica Sforzy, ženatého milánského vévody. Ten byl da Vinciho mecenášem a měl známou přezdívku "bílý hranostaj".

Cecilia pocházela z bohaté a vlivné milánské rodiny, která se však po smrti jejího otce, když bylo Cecilii pouhých sedm, dostala do vážných finančních problémů. Proto se mimořádně krásná, všestranně nadaná a vzdělaná šestnáctiletá dívka, která hovořila několika jazyky, měla co nejlépe vdát. Místo toho si ale našla movitého milence, nejmocnějšího muže Milána Il Mora, neboli Lodovika. Ten, ač měl naplánovanou svatbu, se do Cecilie vášnivě zamiloval. Kdyby pocházela ze šlechtického rodu, vzal by si ji pravděpodobně za ženu. To ale nešlo, tak ji nechal alespoň vymalovat skutečným Mistrem.

Lodovik tak měl paralelně dva vztahy, obě ženy ale miloval stejně a s každou měl dvě děti. Paradoxně si navíc obě ženy poměrně rozuměly a s oběma vztahy neměl problém nikdo dokonce ani pozdější Ceciliin manžel. Beatrice, Lodovikova manželka, ale po potratu zemřela a Cecilia Lodovika v jeho zármutku nad ztrátou milované ženy utěšovala. Lodovik pak ale prohrál bitvu s Ludvíkem XII., byl zajat a ve vězení zemřel. Cecilia i Leonardo da Vinci, tak oba ztratili mocného ochránce.

Podle dnešních interpretací se změna zvířete v obrazu udála i proto, že utajovaný pár chtěl jít s pravdou ven, a proměna hranostaje z malého a tmavého na svalnatého a bílého může být i vévodovým přáním vypadat na obraze lépe, ač stále v utajení.

Dáma se na obraze dívá doleva na něco mimo záběr, směrem ke světlu, kde se podle různých interpretací nacházel její milenec. Na sobě má dáma velmi moderní šaty (také přemalované), přes levé rameno má přehozenou hedvábnou sbernii a na pravém rameni má přes sametové šaty ozdobně vyšívaný zlatý pásek. Je na svou dobu učesaná tradičně, jako coazone, což jsou vlasy rozdělené pěšinkou a uhlazené na hlavě dvěma pruhy svázanými po obou stranách obličeje a dlouhým copem vzadu. Celý obraz je namalován do nejmenšího precizního detailu.

Podobně je tomu i u hranostaje. Podle odborníků je však namalovaný tvor na hranostaje příliš velký a zřejmě se jednalo o fretku, které byla dána podoba hranostaje právě pro ukrývaný vztah obou milenců.

Dílo je namalováno olejem na desce z ořechového dřeva, měří pouhých 40 × 54 centimetrů a jedná se o druhý z pouhých čtyř dochovaných portrétů žen, které Leonardo namaloval. Ostatní tři jsou Ginevra de' Benci, La Belle Ferronnière a Mona Lisa.

Dáma s erminem se nyní nachází v Muzeu Czartoryských v Krakově a patří k polskému národnímu pokladu. Obraz je součástí sbírky knížat Czartoryských, kterou 29. prosince 2016 prodala za 100 milionů eur polské vládě Nadace knížat Czartoryských.

