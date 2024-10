Externí autor 17. 10. 2024 clock 3 minuty video

Utratil tisíce a tisíce za drahé večeře, miliony za soukromá letadla. Australan Dan Saunders veřejnosti odhalil, jak se mu podařilo ukrást v přepočtu neuvěřitelných 30 milionů korun poté, co narazil na technickou závadu bankomatu.

„Myslel jsem, že to bude trvat jeden den, pak jsem si myslel, že možná týden, a pak byly chvíle, kdy jsem si myslel, že to bude trvat navždy. Necítím se kvůli tomu vinný. Viděl jsem příležitost a vzal jsem si, kolik jsem mohl,“ začíná svůj neuvěřitelný příběh.

Vymetený účet

Vše se stalo v únoru 2011 při nočním tahu v Danově rodném městě Wangaratta nedaleko Melbourne, když šel vybrat hotovost z bankomatu. Jenže na běžném účtu měl jen něco málo přes dolar, tak se rozhodl převést sto dolarů z kreditky na běžný účet, aby neplatil vysoké poplatky za výběr z kreditního účtu.

Vložil kartu do bankomatu, zadal transakci, jenže bankomat zahlásil chybu a kartu vrátil. Jak vzápětí Dan zjistil, transakce ve skutečnosti prošla a na běžném účtu se mu přičetlo 100 dolarů, které vzápětí propil s přáteli. Kreditní účet však zůstal v původní výši

O chvíli později vyzkoušel trik na další bankomat a zase mu to vyšlo. Tímto způsobem si během jediné noci vybral několik tisíc dolarů. Chyba spočívala v tom, že bankomaty jsou v určitých časech přepínané do offline režimu, kdy sice jsou možné převody, ale bankomaty nejsou schopny odečíst částku z účtu. V následujících měsících tak Dan nadále využíval chybu a jeho transakce se brzy vymkly kontrole. Předpokládá se, že celkem vybral asi v přepočtu asi 30 milionů korun.

Co s tolika penězi dělal?

Dan si žil jako filmová hvězda. Užíval si společnost eskortních dívek, hotely, divoké párty, kaviár, nosil na míru šitá oblečení Hugo Boss. Zaplatil školné některým svým přátelům a jiné poslal studovat do Francie. Jednou si pronajal tryskáč, kterým odvezl kamarády na ostrov v Asii. Jenže jeho život nyní pohlcovaly nekonečné převody a věděl, „že je nevyhnutelné, že se to zhroutí.“ „Došlo to do bodu, kdy jsem se o to získávání peněz staral více, než jsem si užíval jejich utrácení,“ vypráví.

Podívejte se na video (zapněte si české titulky)

Zdroj: Youtube

Nečekané odhalení

Přestože uvažoval o odchodu do zahraničí – nakonec, zmučen vnitřní vinou, vyhledal pomoc. „Jenže můj advokát mi řekl, že mi s tím nemůže poradit,“ tvrdí Dan. Svěřil se tedy svému terapeutovi, který mu řekl, aby se šel udat. V červnu 2011 tak zavolal do banky a přiznal, co udělal. Úředníci mu údajně řekli, že ho budou kontaktovat, ale nikdy to neudělali. O měsíc později tedy znovu zavolal a dostal stejnou odpověď. Pro banku bylo jednodušší na vše zapomenout, než mít mezinárodní ostudu.

Když se nic nedělo ani následující tři roky, rozhodl se Dan svůj příběh sdílet s novináři. Po několika článcích a reportáži v předním australském pořadu A Current Affair konečně zaklepaly na dveře úřady. V listopadu 2014 byl zatčen a obviněn ze 111 trestných činů podvodu a krádeže a skončil v australské věznici s maximální ostrahou na jeden rok.

„I soudci z toho byli zmatení. Ty peníze nikomu nechyběly. Kdybych se nepřihlásil sám, mohl jsem si dodneška užívat bohatství,“ tvrdí mladík. Ten prý dodnes dostává měsíčně stovky zpráv od podvodníků, kteří se snaží pochopit, jak vše dokázal.

