Dáma z titulního obrázku je velmi svérázná, živá a upovídaná. Patří mezi naše nejkrásnější a nejznámější filmové princezny. Jedna z nich, ta, kterou ona ztvárnila, je z nezapomenutelné, dnes již kultovní pohádky, v níž, jako v mnoha jiných nechybí čerti a peklo. V něm skončí naše princezna…

Po čertech krásná

Jako školačka vyhrávala recitační soutěže a bavilo ji hrát. Chodila do dramatického kroužku v Lidové škole umění. Hereckých konkurzů se účastnila už jako dítě, žádnou velkou roli ale nedostala, jen se tak před kamerou mihla. Narodila se 10. září 1957 a hudebně-dramatický obor Státní konzervatoře v Praze ukončila v roce 1981. Na televizní obrazovku ji dostal režisér Jiří Adamec, který ji obsadil do větší role třídní krásky a koketky Miliny Moutelíkové v seriálu Zkoušky z dospělosti.

Než přišla její životní role po čertech krásné princezny, ve které se zapsala do povědomí diváků, zahrála si menší v několika seriálech, televizních inscenacích a filmech.

Do castingu na princeznu v pohádce natočené na motivy Čertův švagr spisovatelky Boženy Němcové ji prý pozval producent. Měla být jen uchazečkou do předepsaného počtu. Šla do něho s vědomím, že nemá šanci uspět, protože se šuškalo, že roli tak jako tak dostane některá ze známých hereček. Na řadu přišla jako jedna z posledních. Prý na ni nezbyl ani kostým. Než stačila předstoupit před oči komise a předvést, zda se na tu roli hodí, zakopla o nějaké kabely. Zaklela a peprně to komentovala slovy do pr*… Odcházela s pocitem, že se nedostane ani do komparsu.

V malém knížectví

Neuplynuly ani dva týdny, zazvonil telefon a k jejímu velkému překvapení jí bylo sděleno, že roli zlomyslné a nafoukané princezny dostala právě ona. Prý svou bezprostředností a temperamentem zaujala režiséra a spoluautora scénáře Hynka Bočana, který hledal představitelku ne úplně všední, ale zároveň ani typickou princezničku.

Tak se stala filmovou sestrou laskavé a skromné sestřičky Adélky v malém knížectví, které chátrá, protože jejího stárnoucího otce okrádá vychytralý správce. Ten je spolčený se zlou a hamižnou macechou čestného a poctivého mlynářova syna Petra, která ho chce připravit o rodný mlýn, který zdědil po svém otci. Jejich špatnosti a intriky sleduje sám nejvyšší pekelník Lucifer XIV. a usoudí, že je načase vzít je do pekla.

Zde je malá nápověda:

close info YouTube / YouTube zoom_in V této scéně zatouží po nových šatech, sama si staré roztrhne a obviní sestru, že za to může ona

Mladého čerta Vraníka vyšle pekelník nejdříve pro jeho macechu. Ten však omylem přinese do pekla Petrovu hodnou babičku. Ta, aniž by se dopustila pozemských hříchů, pak musí pracovat a popleteného čerta nazve Jankem.

Správce falešnými obviněnými získá na Petra zatykač, ten má být odveden na vojnu. Na útěku před vojnou zachrání dvě princezny, když zastaví kočár se splašenými koňmi. Zamiluje se do něho hodná dcera knížete, on do té, která o něho nestojí a nezastane se ho.

V té době se zásluhou babičky na zem vrací nezkušený čert, aby odčinil svou chybu. Přes varování svého nejvyššího, ať se střeží peří a alkoholu, se v hospodě opije a skončí stejně jako Petr v oddíle popudlivého kaprála, který je šikanuje. Sblíží se, pomáhají si a zjistí, že příčinou jejich neštěstí je Dorota, Petrova macecha, ta, která měla skončit v pekle. Petr ji tam Jankovi pomůže dostat, vysvobodí babičku, ožení se s hodnou princeznou, která si ho získala svou dobrotou. Parádivá a sobecká sestra svou krásou očaruje samotného pána pekel a stává se jeho ženou.

Už víte, o které princezně je řeč?

close info YouTube / YouTube zoom_in Zde je v roli krásné princezny, kterou chtěl i čert

Její jméno je Angelina a ztvárnila ji herečka Dana Bartůňková v kouzelné pohádce S čerty nejsou žerty, ve které pekelníci pomáhají hodným lidem proti zlým a ziskuchtivým.

A co dělá krásná „Angelina“ dnes?

Postava Angeliny nebyla její poslední. Jednu z hlavních rolí následně získala ve slovenském psychologickém snímku Skleníková Venuša coby Jolana, v příběhu o mladém biologovi, který se snaží o záchranu životního prostředí. Těmito dvěma velkými rolemi s filmem neskončila, její svět je především a hlavně divadlo, které miluje. Po škole působila dvanáct let v Krajském divadle v Kolíně. Poté v pražském Divadle Komedie a deset let v Divadle Skelet. Nějaký čas spolupracovala s Pohádkovým divadlem Julie Jurištové.

Dnes je principálkou – majitelkou Metropolitního divadla s pestrým a bohatým repertoárem, včetně úspěšných dětských muzikálů v její režii. Nechybí v něm S čerty nejsou žádné žerty. Píše také divadelní hry, navrhuje kostýmy a vyučuje mladé herce.

close info YouTube / YouTube zoom_in Dnes šestašedesátiletá představitelka Angeliny je stále stejně upovídaná a neztrácí nic ze svého mladického temperamentu

Zdroje: zivotopis.osobnosti.cz, www.lifee.cz, www.super.cz