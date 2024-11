Externí autor 14. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Sympatická herečka Dana Batulková už dávno překonala bolest z odchodu bývalého manžela Davida Prachaře k výrazně mladší ženě. Nějakou dobu žila sama, ale to už roky neplatí, jelikož tvoří pár s mladším režisérem Ondřejem Zajícem.

Zrada bolí

Ale čas zhojí všechny rány a přebolí. Asi na zradu bývalého manžela nezapomněla, ale dnes už se s ním dokáže potkat především pracovně, aniž by u toho létaly hromy a blesky. Mimochodem, třetí stranou trojúhelníku byla Danina kolegyně a kamarádka Linda Rybová. O to hůř se Dana s takovým zklamáním od nejbližších lidí vyrovnávala. Nehledě na to, že se musela postarat o dvě děti, Jakuba a Marianu.

Nezůstala sama

S nelehkou rodinnou situací se poměrně dlouho vyrovnávala. Podařilo se jí to se ctí a možná právě proto přišla „odměna“ v podobě divadelního režiséra a bývalého ředitele Městských divadel pražských, který je o dvanáct let mladší. Nutno dodat, že ona sama na svůj věk rozhodně nevypadá, ale přesto o jejich vztahu několikrát zapochybovala.

Pro magazín Sedmička k tomu před lety uvedla: „Já jsem se s ním vědomě chtěla rozejít, protože jsem si říkala, že blokuju něčí život. Mluvili jsme o tom, ale on mi řekl, proč to řeším já, že to je přece jeho problém. Že je tam, kde chce být, a ať se o to nestarám. Tak jsem to pustila z hlavy."

Podstatný byl pro herečku i fakt, že se Ondřej na statku v Kolodějích, kde herečka bydlí, sžil i s její dcerou Marianou a synem Jakubem, který odchod otce nesl velmi těžce. Pro Danu jsou obě její děti stále velmi důležité, i když už mají svůj vlastní život a syn Jakub z ní dokonce udělal babičku roztomilé vnučky Mii, která je Jakubovi velmi podobná. S dcerou Marianou pak ráda vyráží na dámské jízdy a velmi si společný čas užívají.

Nevyhledává mediální pozornost

Své soukromí si Dana Batulková střeží a mediální pozornost nevyhledává. Proto s partnerem nebývá ve společnosti příliš vidět. Po dlouhé době je po hromadě mohla veřejnost vidět na začátku letošního roku, kdy spolu, a také s dcerou Marianou, přišli podpořit Danina syna Jakuba na premiéru komedie Franta mimozemšťan.

Tak trochu tajemný Zajíc

Byť režisér, televizním a filmovým divákům nejspíš nebude Ondřej Zajíc příliš známý. Zato v divadle jde o uznávaného profesionála. Ostatně, má to tak trochu v genech, protože jeho dědeček byl divadelní režisér a také ředitel Josef Zajíc, tatínek Jan rovněž režisér a maminka rovněž pracovala v divadle.

Když se Ondřej rozhodoval, kam po gymnáziu, byť ho to táhlo k divadlu, udělal si malou odbočku v podobě dvou let na Vysoké škole chemicko-technologické. Nakonec divadlo přece jenom zvítězilo a on přešel na DAMU, obor režie a dramaturgie. Jako režisér působil v mnoha divadlech, nejenom v pražském Rokoku či Dejvickém divadle, ale také působil i v hradeckém Klicperově divadle, hostoval v olomouckém Moravském divadle a dalších.

Vezmou se?

To už musíme nechat na nich. Jsou spolu osmnáct let, takže by se dal nějaký posun v jejich vztahu předpokládat. Faktem ale zůstává, že ne každý potřebuje ke šťastnému soužití papír. A jim to třeba právě takhle vyhovuje.

Zdroje: medium.seznam.cz, sedmicka.tyden.cz, www.expres.cz, zivotopis.osobnosti.cz