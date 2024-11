Externí autor 11. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbená herečka Dana Batulková je televiznímu divákovi známá ze spousty snímků. Největší pozornost na sebe ale určitě strhla, když se jako padesátiletá vrhla na taneční parket a s přehledem si vytančila vítězství ve třetím ročníku StarDance. Mladistvý elán jí nechybí ani 16 let od výhry.

Batulková v onen vítězný večer jen stěží hledala slova. „ Jsem šťastná, ale zároveň musím říct, že Zuzka je nejlepší tanečnice tohoto kola, to je bez diskuse," vysmekla poklonu své kolegyni z parketu, zpěvačce a herečce Zuzaně Norisové, která skončila na druhém místě.

Tehdy padesátiletá Batulková měla za tanečního partnera Jana Onderu, kterému v té době bylo lehce přes dvacet. I přes velký věkový rozdíl jim to ale na parketě klapalo natolik, že dokázali přesvědčit jak porotu, tak diváky.

Dana Batulková ve StarDance

K mladým lidem má Batulková blízko

Ostatně i v soukromí má Batulková výrazněji mladšího partnera. Poté, co ji po dvaceti letech soužití opustil její manžel David Prachař kvůli kolegyni Lindě Rybové, našla Dana útěchu v náruči o téměř dvanáct let mladšího režiséra Ondřeje Zajíce.

„Takové to trapné klišé, že jsem se při práci seznámila s Ondrou Zajícem. A přestože je mezi námi poměrně velký věkový rozdíl, tak přeskočila taková nějaká jiskra … A jsme spolu,” zavzpomínala na seznámení a pomyslné „klišé” ve spojení režisér a herečka.

Nad věkovým rozdílem se samozřejmě herečka zamýšlela, a dokonce uvažovala, že by kvůli tomu vztah ukončila. „Chtěla jsem se s Ondrou rozejít, protože jsem si říkala, že mu blokuju život. Mluvili jsme o tom, on řekl, proč to řeším já, že to je přece jeho problém, že je tam, kde chce být, ať se o to nestarám… A tak jsem to pustila z hlavy. Je to dospělý člověk, tak jestli to takhle cítí, já se do toho plést nebudu. Nechala jsem to plynout,” prozradila Batulková v rozhovoru pro web Prima Ženy.

S Marianou chodí společně na nákupy

Jenže jak jsme mohli být svědky už ve StarDance, Batulkové to s mladými zkrátka jde. Ať už pracovně, nebo v soukromí. Ostatně dalším důkazem, že v jejím případě je věk skutečně jen číslo, je i to, že si náramně rozumí se svou dcerou Marianou, které je čerstvých třicet let.

„Když je čas, chodíme na společné nákupy a pak si dáme něco dobrého k jídlu. Většinou mě to stojí dost peněz, takže naše dámské jízdy nepraktikujeme často,” přiznává herečka, která ale kromě nakupování s dcerou prozradila ještě další věc.

„Oblečení dědím. Vždycky čekám, až Mariánka vyklidí skříň.” Batulková má drobnou postavu a stejnou disponuje i její dcera Mariana, kterou má právě s bývalým manželem Davidem Prachařem.

Na trendy ani jednu z dam neužije, oblečení volí podle toho, co jim sluší. Naštěstí mají i podobný vkus, a co hlavně, obě disponují i vytříbeným stylem. „Miluji šminky, rtěnky či různé laky na nehty. Většinou něco vyberu i mamce, nebo si přijde něco půjčit,“ napráskala svou mamku v rozhovoru pro iDNES Mariana.

Dcera ji bere mezi své kamarády

Mariana dokonce bere svou maminku i mezi své kamarády vrstevníky, kterým je kolem třiceti. Ti ji prý naprosto berou a mají ji rádi. „Ať už jde o její vzhled, nebo o herecké výkony, mamka je bezvadná ve všem. Jsem strašně ráda, že je taková, jaká je. Moji kamarádi ji milují,“ nemůže si ji Mariana vynachválit.

Jak je Dana Batulková šik i lehce před sedmdesátkou se můžete podívat v naší galerii.

