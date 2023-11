Externí autor 27. 11. 2023 19:54 clock 3 minuty video

Do povědomí široké veřejnosti vstoupila poměrně pozdě. V té době ztvárňovala hlavně role nejrůznějších babiček a maminek. Málokdo proto ví, jak vypadala jako mladá. A je to škoda. Dana Medřická byla totiž opravdu nádherná.

Dana Medřická se narodila 11. července 1920 v Praze. Už v osmi letech se objevila na jevišti bubenečské sokolovny a všem, kdo ji viděli, bylo jasné, že má velký talent. Následně vystupovala v Umělecké besedě. Jako studentka gymnázia na Dušní ulici přijala pseudonym Dáňa Čechová a začala hrát v divadelním souboru Fráni Francla.

První profesní kroky

V roce 1939, kdy úspěšně složila zkoušky na konzervatoř, se Dana stala výraznou osobností pražských divadelních scén. V této době se zúčastnila i soukromých hodin herectví u Anny Suchánkové. Její talent přitahoval pozornost a v roce 1940 získala angažmá v Zemském divadle v Brně. Dana se rychle stala hvězdou.

Válka a divadelní scéna

Po uzavření divadla nacisty v roce 1941 se Dana přesunula do Plzně, kde strávila dva roky, a následně se vrátila do Prahy. Tam vstoupila do divadla Uranie. Po válce se v roce 1945 připojila k Městským divadlům pražským.

Kariéra v Národním divadle

V roce 1960 se Dana stala členkou činohry Národního divadla, což byl vrchol její divadelní kariéry. Zde vytvořila bezpočet památných rolí například v inscenacích jako Amélie - Neapol, město milionů nebo Líza - Obchodník s deštěm.

Filmová kariéra a televizní role

Dana Medřická začala dostávat filmové role již v roce 1944, první byla v dramatu Skalní plemeno. Po válce hrála v mnoha filmech a stala se známou díky filmům jako Měsíc nad řekou či Bílá tma. Kromě toho si zahrála i v celé řadě televizních inscenacích a seriálech, například v Nemocnici na kraji města.

Kočičí hra – vrchol kariéry

Významným okamžikem v její kariéře bylo obsazení do role Eržiky Orbánové v Kočičí hře. Původně plánovaná jako podprůměrná role se pro Danu stala jednou z nejúspěšnějších, inscenace se hrála devět let s 403 reprízami.

Více než z divadla byla pro mnohé ale Dana známá z filmů, a to hlavně z tvorby, která vznikala v 70. letech. Šlo o snímky jako Léto s kovbojem, Půlpenny, Den pro mou lásku anebo Rána jistoty. Nezapomenutelná byla i její role maminky v seriálu Taková normální rodinky.

Osobní život a úmrtí

Dana byla dvakrát vdaná, nejdříve za herce Václava Vydru a později za španělského obchodníka Artemia Preciosa Ugarte. Dana Medřická zemřela náhle na infarkt 21. ledna 1983 v Praze. Bylo jí 62 let.

Dana Medřická se stala legendou českého divadelního a filmového světa. Její odkaz přetrvává díky jejím nezapomenutelným výkonům na jevišti, ve filmu a v televizi.

A jak tedy Dana Medřická vypadala jako mladá? Podívejte se na krátký snímek s názvem v Pasti. Dana Medřická přichází na scénu v 9. minutě a 40. vteřině:

