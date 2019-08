Obdivuhodná Dana Medřická: Odehrála představení i v den, kdy pohřbívala syna

Dana Medřická patřila k nejvýraznějším českým herečkám své doby. Odešla náhle, aniž stihla dotočit seriál My všichni školou povinní. Autorka Markéta Zinnerová musela narychlo přepsat některé části scénáře. Nikdo nechápal, proč Medřická zemřela tak náhle, v pouhých 62 letech.

Danu Medřickou kolegové znali jako dříče, kterého hned tak něco nezastaví. Už jako mladá prokázala vysokou dávku profesionality, když odehrála představení v den pohřbu svého ročního syna. Poté čekala deset let, než se jí narodil druhý syn, Václav Vydra mladší.

V roce 1979 jí zemřel milovaný manžel. Pro Danu to byla velká rána, ale dokázala se z ní otřepat. Dala se dohromady se svým obdivovatelem, španělským ekonomem Artemiem Udartem. Díky němu se podívala do jižní Evropy a začala nový život. Artemia si dokonce vzala za muže a podle slov jejího syna doslova "zářila".

Štěstí bohužel vydrželo pouhé dva roky. V lednu roku 1983 lékařka Daně doporučila EKG. Herečka ale vyšetření odložila z pondělka na úterý, aby se mohla jít podívat na premiéru do Městských divadlech pražských, kde účinkoval její syn. To se jí zřejmě stalo osudným. "Z ničeho nic se jí udělalo špatně. Odvezl jsem ji do nemocnice, kde mi řekli, že prodělala infarkt. O týden později zemřela," vyprávěl Václav Vydra ml. v pozdějším rozhovoru.

V té době se dotáčel seriál My všichni školou povinní, kde Medřická hrála učitelku Zmatlíkovou. Autorka scénáře Markéta Zinnerová musela narychlo přepsat scény, v nichž měla zesnulá herečka účinkovat. "Strašně to bolelo, plakala jsem u toho," přiznala spisovatelka.

Zdaleka nebyla sama. Na pohřbu slavné herečky to vypadalo, že pro ni plakal celý národ. Na rozlučku do Stavovského divadla se nahrnuly takové davy lidí, až se zdálo, jako by se tu pořádala nějaká demonstrace. To znepokojilo komunistické funkcionáře, kteří se obávali, aby pohřeb Medřické nepřerostl v protivládní akci. Herec Radovan Lukavský později vyprávěl, že tehdejší ministr kultury byl celý vzteky bez sebe, když z divadla odcházel.

Španěl Artemio už svou českou manželku nestihl spatřit živou. V době, kdy prodělala infarkt, byl zrovna ve své rodné zemi a do Prahy přiletěl až po jejím skonu. Zbyla mu ale její rodina - podle Václava Vydry se vzájemně navštěvovali až do Artemiovy smrti.