Herečka Dana Morávková (53) a muzikant Petr Malásek (60) mají jediného syna Petra (26), na kterého mohou být právem pyšní. Nedávno úspěšně ukončil druhou vysokou školu v Anglii a vrátil se zpět do Česka. Komu ze svých rodičů je víc podobný?

Druhý den po seznámení byly zásnuby

Herečka Dana Morávková a muzikant Petr Malásek patří k jednomu z nejstabilnějších párů české šoubyznysu a jsou spolu téměř třicet let. „Seznámili jsme se při práci. Byl jsem osloven, abych se podílel na muzikálu Kabaret v Divadle Na Zábradlí. Jel jsem tam tramvají s tím, že to odmítnu. Byl to takový pohnutý den, ukradli mi totiž zrovna auto," zavzpomínal Malásek v show 7 pádů Honzy Dědka.

„Tehdejší umělecký šéf divadla, Petr Lébl , mi vysvětlil celou koncepci a řekl mi, že choreografii bude dělat členka tehdejšího souboru, Dana Morávková, která se mi vždycky moc líbila. To mě zlomilo. Poprvé jsme se potkali ve studiu při natáčení hudby – a od toho dne jsme byli spolu, a ještě jsme se nerozešli," prozradil s úsměvem muzikant.

Musela to být jisto jistě láska na první pohled, jinak si totiž nelze vysvětlit, proč by Malásek požádal Morávkovou o ruku hned druhý den po seznámení. „Po natáčení hudby v tom studiu jsme šli celý soubor do takové čtyřky hospody, jmenovala se Pohádka, zůstali jsme sami dva u stolu a povídali si. To povídání skončilo až v půl druhé ráno před domem mojí mámy. A druhý den, když jsme se potkali v divadle, mě Petr požádal o ruku," překvapila herečka, která byla z žádosti o ruku samozřejmě v šoku.

Svatba se ale nekonala hned, ale až po roce. Své „ano“ si řekli v roce 1996 a o dva roky později se jim narodil jediný syn Petr Malásek mladší. „Rodičovství nás neskolilo, naopak si to užíváme... Mně se tehdy podařilo hned napoprvé, zatímco většina mých kamarádek nemohla otěhotnět," přiznala v rozhovoru pro iDnes.cz Dana Morávková.

Morávkovou chtěli zkrotit

V době, kdy spolu byli poměrně čerstvě, se natáčel seriál Rodinná pouta, ve kterém hrála Dana Morávková postavu zlé a zákeřné Andrey. „Když jsem točila seriál Rodinná pouta na Primě, dostávala jsem spoustu nabídek. Někteří pánové mi psali, co všechno by se mnou prováděli. Hlavně Slováci psali, že mě zkrotí. To bylo sado maso," svěřila se pro iDnes.cz herečka.

Podobně na tom byl Malásek, kterému na oplátku lidé vztah s Danou Morávkovou rozmlouvali. „Mě zase tehdy ženy litovaly, zvaly mě na oběd, že to s tou Andreou musím mít hrozný," doplnil ji manžel. Lidé zkrátka nedokázali rozlišit seriálovou roli od skutečnosti a občas s tím mají problém dodnes.

Extrémně nadaný syn

Na svého syna Petra mohou být oba dva rodiče právem pyšní. Nejenom, že je extrémně nadaný, ale je také velice inteligentní. „Muziku má rád, chodí do hudebky. Když pak zkouší, tak se u toho nasmějeme. Hraju mu hiphopové rytmy, zatímco on si zkouší to svoje. Je takový herecko-muzikantský," řekl před lety na adresu svého syna Malásek.

Petr studoval v Anglii dvě vysoké školy, které úspěšně dokončil. Poté chtěl zůstat v Británii, ale vzhledem k tomu, že si našel práci v Praze, tak se vrátil do své domoviny. „Ano, my jsme byli nedávno na promoci, ale Péťa už vlastně od září pracuje v Praze. Teď tady má práci, takže jestli se to dá říci, tak teď je tady natrvalo," řekla Morávková pro eXtra.cz.

I přesto, že značnou část života strávil v zahraničí, má Petr s rodiči krásný vztah. Odloučení na dálku zvládli mimo jiné také díky moderním technologiím. „Syn teď dlouho nebyl v Čechách, naposledy jsem ho viděla kolem Vánoc a na Silvestra. Teď je ale jednodušší doba. Vy mladší dokážete s námi staršími komunikovat přes Facetime, takže my si s Péťou můžeme vlastně volat, kdykoli má volno a já nemám představení," prozradila herečka.

Ani jeden z rodičů nechce příliš mluvit o soukromí svého syna. Samotný Petr si soukromí bedlivě střeží a nepřeje si, aby se o něm vědělo příliš. Pyšná maminka ale nedávno přiznala, že je její syn šťastně zadaný. „Péťa by asi nebyl moc rád, že o tom mluvím, ale přítelkyni má a je moc milá," naznačila Dana Morávková.

Morávková je na roli tchyně připravená, ale moc dobře ví, že na svého syna nesmí tlačit a nechává tomu volný průběh. „Já se budu snažit být dobrá tchyně a hlavně se budu snažit do ničeho nezasahovat. Myslím si, že mladí by měli být separátně sami, měli by bydlet sami, ale teď je všechno strašně drahé," dodala spokojená herečka. Komu je podle vás Petr víc podobný? Mámě nebo tátovi?

