Nikdy jsem nebyla zastáncem rčení „Oko za oko, zub za zub“, ale boudu, jakou na mě milovaná sestřička ušila, mě přiměla změnit názor. Vymyslet pomstu mi dalo chvíli práce. Nejsem na to pyšná, ale koneckonců se také říká, že je sladká. Tak tady máte můj příběh, možná jste i vy zažili něco podobného.

Ze vzpomínek

Moje sestra Milena je skoro o šest let mladší. Náš táta si rád zašel do hospody na pivo, máma vedla keramický kroužek, takže jsme často bývaly samy doma. Od malička jsme si proto byly velmi blízké, ačkoli měla trošku složitější povahu a občas s ní nebylo lehké vyjít. Byla to ale moje mladší sestřička a ve všem jsem jí pomáhala.

Když jsem dospívala a prožívala své první dětské lásky, bylo to trochu složitější. Často jsem obětovala své rande, aby nebyla sama, nebo ji brala s sebou, aby se necítila odstrčená. Je nasnadě, že to se mnou žádný kluk dlouho nevydržel.

O svou sestřičku jsem se starala od malička, vozila ji v kočárku, hrála jsem si s ní (ilustrační obrázek)

V osmnácti jsem se ale doopravdy a strašně zamilovala, o dva roky později se vdala a odešla z domu. Ona pak studovala střední v jiném městě, takže byla přes týden na internátu. Zpočátku jsme ji o víkendech brali s mužem na lyže či výlety, aby neměla pocit, že jsem ji „opustila“, než si našla své zájmy a svého kluka.

Naši měli krásný byt ve starém činžovním domě,– tři velké místnosti, jeden menší pokojíček a obrovská kuchyň s jídelnou. Máma později zdědila starý dům s velkou zahradou na vesnici kousek od města. Když se sestra vdala a oni měli před důchodem, odstěhovali se tam a Milena zůstala v bytě po rodičích, který jí pak darovali.

Když táta zemřel, trávili jsme s mužem u mámy v podstatě veškerý volný čas. On zastal ty mužské práce, protože ho to bavilo, já jsem měla na starosti zahradu, pomáhala jí s domácností. Milena s mužem moc času neměli, jejich děti sportovaly, věnovali se hlavně jim. Vím, že máma sepsala něco jako poslední vůli, kde stálo, že sestřička dostala byt, já že budu mít ten domek po mamince na vesnici a že Milena nebude chtít žádné vyrovnání. Obě jsme souhlasily.

Proč?

Máma ke konci života onemocněla na rakovinu krve a čtyři roky se léčila. V té době často bývala u Mileny, měli zkrátka větší byt a možnosti, než já v malém panelákovém „krcálku“. Ale i tak jsem se na péči podílela. Když už z toho byla venku, vrátila se domů, na venkov. Po necelém roce se jí nemoc vrátila a bylo to rychlé.

Pohřeb jsem jako starší sestra zařizovala já, a byla proto u předběžného jednání u notáře. Odešla jsem zdrcená. Není co dědit! Nevím, jak to dokázala, co jí namluvila, ale moje milovaná sestřička z mámy vymámila ten vesnický domek. Na katastru jsem si zjistila, že darovací smlouva byla z doby, kdy se máma léčila. Více jak čtyři roky se moje sestra tvářila jako hodná sestřička, ačkoli věděla, že mě sprostě podrazila. Jak to mohla udělat!?

Po mámě mi nezbyl ani hrnek na kafe. U domu vyměnili zámek a už mě tam nepustili. Její účet vybrali. Nebylo to pár korun, ale tisíce. Vím, že máma měla našetřeno.

Co s tím?

Trvalo mi několik měsíců, než jsem se vzpamatovala. Muž mě podporoval, jak se dalo, a nakonec mi řekl, ať jí také znepříjemním život. Má „pomstička“ není dokonalá, ale zabrala. Děti už mají dospělé, tak mě to tak moc netrápí. Její muž byl vždycky žárlivec. Vím, že jí tropil scény, jen když se na nějakého chlapa usmála, a ji to štvalo.

A tak mé sestřičce najednou začaly chodit dopisy, textovky (hlavně o víkendu), do toho nějaký telefon hodně pozdě večer… Všechny „od chlapa“ v tom smyslu, že se mu stýská, že to s ní bylo krásné a jaká je skvělá. Stálo mě to jen nějakou tu známku na dopis, starý mobil a předplacenou kartu. Zabralo to a netrvalo to dlouho. Přišla mi zpráva: „Jestli se mé ženy ještě dotkneš, zpřerážím ti hnáty.“ Takže to jeho pozornosti neuniklo. Odpověděla jsem: „Už ti ukázala žádost o rozvod?“

Nevím, jak to u nich doma vypadá, ale jsem si jistá, že jsem jí pořádně zatopila, i když tím už pro sebe nic nezměním. Proč mi to udělala? Moje sestra, moje krev...