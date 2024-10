Externí autor 11. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Dana Stodolová, jedna z nejznámějších českých vražedkyň, si odpykává doživotní trest za sérii brutálních vražd spáchaných společně s manželem Jaroslavem. Jenže i ve vězení dál kuje pikle. Obdivovatelů má nepočítaně a díky tomu je i finančně „za vodou“.

Zatímco na Jaroslavovi Stodolovi jsou roky v kriminále znatelně vidět, Dana se prý „drží“ překvapivě dobře. „Má tmavé kaštanové vlasy. Skoro nemá vrásky,“ popisuje její současný vzhled Mirek Vaňura, tvůrce dokumentární série o případu Stodolových. A vražedkyně toho dokáže patřičně využít!

Milostný život za mřížemi

Podle matky Stodolové dcera ani ve vězení nezahálí, co se týče mužů. „Podá si inzerát, chlapi jí odpoví, a ona je potom využívá. Nikomu ale neřekne, že je na doživotí, ale že jen na rok na dva a oni jí věří,“ tvrdí. Muži jí údajně posílají peníze, dokonce „spoustu peněz“.

Když se o tom dozvěděl Jaroslav Stodola, jen suše poznamenal: „To je furt stejný, no.“ Zdá se, že Dana Stodolová si i za mřížemi zachovala svůj manipulativní charakter, který jí byl vlastní i na svobodě. „Je krutá bestie, ale kdybyste ji potkali, chtěl byste s ní mít dvojdomek. Je něžná, to celou dobu hraje, mluví potichu, je chytrá, velmi chytrá,“ varuje Vaňura.

Vztah na bodu mrazu

Manželství Stodolových, které přetrvalo jen dva roky basy, se nakonec rozpadlo. Iniciátorkou rozvodu byla překvapivě Dana. „Já jsem nechtěl. Ona se rozvedla!“ říká Stodola. Důvod? „To nevím! Asi chtěla jiné příjmení. Já ani nevím, jak se teď jmenuje. Přestala si se mnou psát! I máma říkala, ať se na ni vykašlu. Ať jdu od ní pryč, nebo mě dostane do kriminálu. Taky že jo!“

Pohled do minulosti

Připomeňme, že manželé Stodolovi byli v roce 2004 odsouzeni k doživotí. Zavraždili a oloupili 8 důchodců. Celkem se dopustili 17 závažných trestných činů, neměli zábrany. „Chtěli jsme to narafičit jako sebevraždu. Dana mi pomáhala ho dát nahoru. Ona mi vždycky pomáhala. I jak jsme zakopávali tu paní! Měla lepší žaludek než já. Pomohla mi ho dát nahoru, to mi asi dvakrát spadl ze schodů,“ popisuje jednu z vražd Stodola s tím, že neměli ani žádný velký plán, jak svoje zločiny provést a zamaskovat. Tehdy jim jednoduše pomohla neschopnost soudních lékařů i policie.

Dnes přiznává, že do zločinů ho vehnala láska. „Ona mě uměla tak zblbnout, až jsem to potom udělal. Týden mě vždycky přemlouvala. Po týdnu mě vždycky přemluvila. Pomohl tomu také sex!“

Zabil by ji!

Přestože Jaroslav v jednom z rozhovorů tvrdí, že Danu stále částečně miluje, nevrátil by se k ní. „Víte, co bych udělal? To, co jsem udělal těm ženským. Udělal bych to! Zabil bych ji! Kdybych ji potkal venku... Za to, co mi udělala!“ Stodolu viděli později i vyšetřovatelé jako zamilovaného chudáka, který se nechal manipulovat svojí o trochu bystřejší manželkou. Jenže i když jsou oba bez rozdílu příkladem čirého zla, policie je dopadla jen náhodou.

V prosinci 2002 totiž bydleli na ubytovně v Brněnci a rozhodli se vloupat do domu, který s nimi sousedil. Zavraždili dvě starší ženy, jejich matka zázrakem přežila. Byla v šoku, zmatená, ale mluvila o „vysokém muži“. A téměř dvoumetrový recidivista Stodola se nabízel jako jasný podezřelý.

Navíc se pokusil o sebevraždu – spolkl koktejl prášků, který zapil alkoholem. Po dopadení tvrdil, že vše udělal sám, ale tady už se policie nenechala vodit za nos. „Já jsem jí říkal, že jestli nás chytnou, tak máme doživotí. A ona: Prosím tě, nás nemůžou chytnout... Pořád tomu nechtěla věřit!“ chovala se podle exmanžela Stodolová sebejistě těsně před dopadením.

Rozhodne se někdy sama promluvit a podat svou verzi událostí?

Zdroje: www.expresfm.cz, www.seznamzpravy.cz, www.extra.cz, www.ahaonline.cz