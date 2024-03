close info Profimedia / Profimedia

Oblíbené herečce Daně Syslové je 78 let a stále vypadá skvěle. Je velmi populární herečkou, která ztvárnila desítky nezapomenutelných rolí. Život jí ale nadělil do vínku nejen slávu, ale i spoustu trápení. Pamatujete si ještě, jak nádherná byla v mládí? Připomeneme si to.

Herečku Danu Syslovou není třeba příliš představovat, protože za dekády jejího hraní je pro českého diváka nezapomenutelná. Nelehký a netradiční osud poválečné holčičky Ač tuto herečku všichni dobře známe, málokdo ví, že jméno Syslová není její skutečné. Jmenuje se Hašková, po svém manželovi. V jejím dlouhém životě se toho samozřejmě událo mnoho. Připomeňme si ale ty nejklíčovější momenty. Narodila se těsně po válce, v listopadu roku 1945 v Praze poté, co se její rodiče seznámili v Německu, kde byla její maminka totálně nasazena. Tatínek byl francouzský válečný zajatec, ale po válce se rodiče rozjeli každý do svých domovů a Dana nikdy svého otce nepoznala. Mamince, která byla knihovnicí, pomáhala s výchovou Dany babička. Dana Syslová od dětství milovala knížky a četbu, takže jablko nespadlo daleko od stromu. Vystudovala herectví na DAMU a poté vystřídala několik divadelních angažmá, ale po třicet let zůstala u Městských divadel pražských. Byla velmi talentovaná, a navíc velice krásná, což jí jako mladé herečce otevřelo dveře do velkého světa. close Magazín Této úžasné slavné herečce komunisté zničili život. Ani krása jí nepomohla. Poznáte ji ze staré fotky? Nespočet rolí nejen v divadle a televizi Dana Syslová skutečně ztvárnila spousty divadelních i filmových rolí, dramat i komedií, klasických i moderních děl. U diváků je velmi oblíbená dodnes a patří k našim nejlepším herečkám. Není divu, že byla nominována na Cenu Thálie. Zatímco celoživotně střídala divadlo i film, v 70. letech poměrně nadlouho převládlo divadlo a televize byla na čas odsunuta do pozadí. Naopak v 80. letech televize převládla a herečka hrála ve filmech, seriálech, inscenacích i pohádkách. O dekádu později už byla vidět výrazně především v televizi a začala se objevovat v populárních seriálech na komerčních televizích, kde si ji diváci jistě oblíbili v seriálech Ordinace v růžové zahradě (Evelýna, matka doktora Šebka), Ulice, Soukromé pasti, Sestřičky Modrý kód a naposledy i v seriálovém propadáku Eliška a Damián. Kromě herectví se Dana Syslová věnuje i dabingu a práci na stanici Český rozhlas Pohoda, kde spolu s Tomášem Töpferem vysílají. Za dabing, při němž svůj hlas propůjčila mnoha světovým hvězdám, jako jsou Liz Taylor, Maryl Streep nebo Helen Mirren, byla odměněna prestižní Cenou Františka Filipovského. K jejím nejznámějším rolím patří třeba účinkování v hned první inscenaci Metelice, ve filmech Bota jménem Melichar, Všichni musí být v pyžamu, v seriálu Létající Čestmír, anebo velká role Boženy Němcové v inscenaci Jako listy jednoho stromu. close Magazín Tereza Kostková ohromila fanoušky fotkou z mladých let. Takto vypadá sen všech mužů. Podívejte! gallery 5 Osobní život má neveselý Usměvavá a sympatická herečka v osobním životě čelila mnoha problémům a velkým ranám. Musela se vyrovnat nejen se smrtí manžela, ale i se sebevraždou syna. Pak jí byla diagnostikována rakovina, s níž se však poprala. Na zajímavý rozhovor s touto herečkou se podívejte zde: Zdroj: Youtube Její první manželství s Vlastimilem Haškem uzavřela hned při svém prvním angažmá. Partner byl o 18 let starší a po několika infarktech zemřel. Mají spolu dva syny. Jeden z nich ale trpěl depresemi, které ještě otcova smrt prohloubila, a nakonec se rozhodl vzít si život. Toto období Dana přežila, ani si nepamatuje jak. Manželství ale bylo poznamenáno tím, že její muž byl obrovský cholerik. Dana v manželství strádala, ale zůstala v něm čtvrt století. „Neměla jsem tatínka a děda brzy zemřel. Je asi pravda, že mi mužský vzor chyběl. I proto jsem si snad vzala o 18 let staršího manžela,“ vzpomíná Dana Syslová, která dodává, že byli naprosté protiklady. „Já miluji přírodu a on ji nesnášel. Dostat ho na procházku bylo velmi náročné. Byl typickým hospodským kavárenským typem. Ale měl smysl pro humor a uměl vařit.“ Dana Syslové miluje cestování a četbu – tento koníček ji zůstal od dětství. A zůstalo ji i to, že je stále šarmantní a charismatická. V mládí byla skutečnou krasavicí, podívejte se sami: Dnes žije herečka sama, společníky jí dělají zvířata, rodina a kamarádi. Má pejska, kterého miluje a věnuje mu všechnu péči. I když ji občas bolí nohy, stále chodí, pracuje a hraje. Momentálně prožívá spokojené období, jak sama řekla. Zdroje: www.extra.cz, cs.wikipedia.org, www.csfd.cz, www.blesk.cz, www.super.cz

