Daniel Griffee stál za kormidlem své lodi a mířil do zátoky. Bylo chladné lednové ráno. Kapitán minul bójku, když si náhle všiml podivné vlnky. Měla oválný tvar a na klidné vodě vypadala více než podezřele. Na první pohled bylo jasné, že ji tvoří něco, co plave pod hladinou.

Muž přibrzdil, vzal do ruky telefon a začal natáčet. Chtě nechtě si vzpomněl na filmy o mořských příšerách, které svůj příchod signalizují podobným vířením. Rozbušilo se mu srdce a paralyzoval ho strach. Rozhodl se však, že za každou cenu zjistí, co se k hlavnímu kanálu jezera Norman zatoulalo.

Tvor vypadal, že si jeho lodi nevšiml. Na pár sekund vynořil hlavu a máchl ploutví. Měl polodlouhé tělo a kulatý hřbet. „Nejdřív jsem si myslel, že jde o skupinku delfínů. Bylo to však jedno zvíře o velikosti více než sedm metrů,” přiznal se Griffee. „Navíc vypadalo jako potomek aligátora a hrocha.”

Mořské monstrum

Kapitán se rozhodl, že video publikuje na sociálních sítích. Během několika hodin se stalo virální. Lidé z celého světa se snažili přijít na to, co vody Severní Karolíny brázdilo. Padla více než stovka návrhů. „Jeho pohyb je tak ladný. Všimněte si také výčnělků na hlavě. Možná je to přeživší dinosaurus,” napsala jedna z komentujících. Další s ní souhlasili. „Třeba se jedná o sestřenici Lochnessky.”

Většina z uživatelů se ale přikláněla k názoru, že zvíře mezi bájná monstra nepatří. „Plave jako hlístoun červenohřívý,” napadlo někoho. Tito nejdelší zástupci kostnatých ryb mohou dosáhnout délky až 8 metrů a hmotnosti 270 kg. Problémem však je, že obývají hlubiny od 250 do 1000 metrů. Setkání s nimi je proto vzácné.

Další z 543 komentujících navrhli, že by se mohlo jednat o velkého aligátora, hada nebo kapustňáka, mírumilovného vodního savce, kterému se přezdívá „mořská kráva”. Daniel Griffee však předpokládá, že natočil mládě velryby jižní.

Tajemný tvor

Podle některých uživatelů bylo zraněné. „Převrací se na jednu stranu a pomáhá si ploutví, aby se udrželo ve vzpřímené poloze. Kontaktujte Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA). Je to podezřelé.”

Pokud se opravdu jednalo o potomka velryby, s největší pravděpodobností mu ublížily rybářské lodě. I přestože organizace navrhuje, aby se lovci plavili nejméně 700 metrů od obřích živočichů.

