Oblíbenému zpěvákovi Danielu Hůlkovi je už přes padesát, nicméně rodinu založil teprve nedávno. Dlouhou dobu totiž nemohl najít tu pravou ženu, jednu dobu dokonce zvažoval, že by si podal inzerát na seznámení. Kde svou milou nakonec našel?

Daniel Hůlka byl za svůj dosavadní život spojován s mnoha ženami. Jednalo se především o osobnosti z českého showbyznysu. Jeho náručí údajně prošly zpěvačka Lucie Bílá, herečka a moderátorka Adéla Gondíková, zpěvačka Monika Absolonová, někdejší účastnice SuperStar Šárka Vaňková a také mistryně světa ve sportovním aerobiku Olga Šípková.

Všechno to byly vesměs krátkodobější známosti, až na Vaňkovou. O devatenáct let mladší zpěvačka ovšem podlehla svodům režiséra FIlipa Renče, a to byl konec vztahu.

S tanečnicí Libuškou dokonce došel až před oltář, brali se po pouhé měsíční známosti. Netrvalo ale dlouho a přišla krize, která neskončila jinak než rozvodem. Hůlka pak dlouho s nikým nic neměl, zatímco jeho exmanželka skončila v náručí jiného populárního zpěváka české scény, frontmanovi skupiny Kabát Pepovi Vojtkovi.

Ten v tu dobu byl ve vztahu s herečkou Sabinou Laurinovou, se kterou společně vychovávali dceru Valentýnu. Láska těchto dvou ale byla silnější, a tak Laurinovou opustil.

Přestal věřit, že si kdy najde tu pravou

Hůlka už přestával věřit, že pro něj nějaká osudová žena existuje a vážně zvažoval, že by se seznámil přes inzerát. Nakonec se na něj ale štěstí přeci jenom usmálo a lásky se dočkal. Podobně jako zpěvák Bohuš Matuš potkal svou budoucí manželku na svém koncertě. A podobně jako Bohuš Matuš, i jeho Barbora je výrazně mladší.

Hrdličky se potkaly náhodou v restauraci, kam si Hůlka zašel po svém vystoupení. Slovo dalo slovo, vyměnili si kontakty a najednou z toho byl vztah. Hůlka po boku mladičké tlumočnice jen zářil, a proto, že oba dva mají zálibu v cestování, v roce 2017 si vyrazili do Ameriky. Tam se také v Las Vegas vzali.

Také svatební cesta se odehrávala v zámoří, novomanželé si udělali výlet k řece Colorado, svatební hostinu si střihli po cestě Mohavskou pouští a zajeli se také podívat na největší americkou přehradu Hoover Dam.

O rok později už se páreček těšil z jejich prvního společného potomka. Na svět přišla dcera Rozárka. Po dítěti zpěvák toužil už velmi dlouhou dobu, jak jsme si ale mohli přečíst výše, neměl k tomu úplně dobré partnerské zázemí. Pak mu ale do života vstoupila Barbora a zpěvák si v tomto případě už byl jistý, že právě ona je ta pravá.

Věk je jen číslo a v lásce nic neznamená

Barbora Klementová, dnes již Hůlková, je o více jak třicet mladší než její manžel. Dost dobře by tedy mohla být i zpěvákovou dcerou. Jak můžeme být ale svědky i v mnoha dalších případech, věk v lásce skutečně roli nehraje. Pár i s dcerkou jen září štěstím.

Malá Rozárka chodí svého tatínka navštěvovat do divadla a jeviště jí tedy vůbec není cizí. „Rozárka zpívá od rána do večera, tancuje, recituje. Chodí do sboru, teď začíná chodit do klavíru. K tomu sportuje, maluje, je multitalentovaná,“ pýřil se pyšný tatínek pro Blesk.cz.

