Daniel Landa není jen zpěvák, ale také autor muzikálů, velký podporovatel všeho českého, nadšený automobilista, bojovník Muay Thai, ale také milující manžel a otec. Z dívek jsou dnes krásné slečny, a tak bychom se nedivili, kdyby na své tři grácie nebyl Landa pyšný. Podívejte, jak jsou půvabné!

Daniel Landa se na veřejnosti se svými dcerami moc neobjevuje, ale když měl vloni oslavu pětapadesátých narozenin, měli jsme příležitost vidět celou rodinku pěkně pohromadě. Landa má tři krásné dcery a neméně krásnou manželku.

Všechny tři dcery má Landa s Mirjam, se kterou se vzali v roce 1990. Mirjam je rodilá Němka a s Landou se poznali, když v Praze studovala na FAMU obor filmová a televizní režie.

Jazyková bariéra jejich vášni nezabránila

Jejich seznámení bylo velmi rychlé a intenzivní. Mirjam si vzala do hlavy, že Landu sbalí, a tak si na něj sehnala telefon a šli na rande. Ačkoliv prý Mirjam zpočátku neuměla česky a hudebník zase německy, očividně to v rozvíjení jejich vášně nebránilo, protože ještě ten večer spolu skončili v posteli.

Od té doby jsou spolu, ačkoliv jejich vztah prošel mnohými zkouškami. „My jsme se měli rádi od první chvíle a nikdy jsme se nepřestali mít rádi. I když byly situace, kdy to nebylo ideální, nikdy jsem neměla chuť to vzdát. Vždy jde jen o to, aby se manželé tolerovali, podporovali, a hlavně spolu mluvili,“ prozradila Mirjam pro Blesk.

Stázi je umělkyně, dvojčata se do tohoto světa nehrnou

Osm let po svatbě přišla na svět jejich první dcera Anastázie. Té je dnes šestadvacet let. O pět let později následovala dvojčata Rozálie a Roxana. Nejstarší dcera šla ve šlépějích svých rodičů a vrhla se na uměleckou dráhu. Vystudovala Vyšší odbornou školu hereckou a objevuje se především na divadelních prknech.

To, že bude mít takové ambice se ostatně projevilo už když jí bylo devět let. To se totiž objevila v muzikálu, který napsali její rodiče. Aby si ale ve společném díle manželů Landových Kvaska zahrála, musela podstoupit stejně jako všichni ostatní klasický konkurz. Když pak obstála, nebylo už co řešit.

Co se týká další tvorby jejího otce, má na to Anastázie jasný názor: „Líbí se mi, ale neposlouchám ji. Jak se říká, kovářova kobyla chodí bosa. Orlík jsem nikdy neslyšela. Ani jednu písničku.”

Orlík byla Landova ranná prvotina, jednalo se o kultovní skupinu českých skinheads. Dnes již na toto uskupení nahlíží Landa jinak, než tehdy, s tím, že nelze kapelu srovnávat v dnešním kontextu. „Je to takový pukavec v podzemí a strašně smrdí,“ řekl zpěvák.

Zatímco Anastázie se tedy „potatila“ i „pomamila”, dvojčata údajně umělecký svět příliš neláká. Jedna z dívek totiž touží mít svůj vlastní salon krásy a ta druhá chce, podle Landových slov, „stavět dřevěný domečky”.

Láska vítězí, sláva rodině

„Teď si po gymplu dodělala truhlářský rekvalifikační kurz, což je super. Je to řemeslo a mě to moc těší,“ řekl pyšný otec Daniel Landa, který je sám velmi renesanční člověk. Kromě zpívání a režírování velmi rád sportuje a do toho stíhá i kreslit a malovat.

„Být otcem tří holek je skvělé. Je to jako když plavete v koupeli lásky. Žít s takovým magorem, jako jsem já, nejni vůbec lehký. Ale Láska vítězí, sláva rodině!“ uvedl Landa už kdysi.

