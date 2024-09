Externí autor 23. 9. 2024 clock 5 minut gallery

Český zpěvák nedávno oslavil 55. narozeniny a čím dál tím více bilancuje nad svým životem. Kdysi působil v kontroverzní skupině, ale má na svém kontě také několik muzikálů. Životní lásku našel v německé scenáristce, se kterou má tři krásné dcery. Poznáte, o koho se jedná?

Kontroverzní minulost

„Tělo slouží skvěle a to, že se člověk oplácává, ke stáří patří,“ nechal se slyšet známý český zpěvák pro časopis Story, který vydal nové album, pracuje na muzikálech a podařil se mu koncert v O2 areně. Před koncerty nervozitu už dávno necítí. „Ne, protože ať se stane cokoli, koncert prostě bude. Mám velmi tolerantní publikum, které ví, že se můžu splést. Klidně ho zastavíme a začneme znova. Je to jedno. Dokud nejde o život, nejde o nic,“ řekl v rozhovoru pro Denik.cz.

Za sebou má ale poměrně kontroverzní minulost, kterou mu spoustu lidí připomínalo ještě donedávna a přidělala mu hodně problémů. „Já tenkrát žil v takovém pivním oparu. Byl jsem rád, že tam vůbec někdo je. Ale mastili jsme to i tak," řekl o svém první koncertu s kapelou, která se rozpadla v roce 1992.

Za svoji minulost se stydí a veřejně o tom hovoří. „Bylo mi osmnáct, byl jsem radikál," přiznává. Nesnaží se omluvit své chování jen slovy, ale také činy. Se svým kamarádem a automobilovým závodníkem Romanem Krestou společně založili nadaci Malina. Ta se soustředí na zvýšení povědomí o bezpečnosti na silnicích.

Ještě donedávna mělo spoustu lidí zpěváka problém skousnout. V roce 2006 měl zahrát na koncertu První máj bez komunistů a proti jeho účasti se postavilo hned několik umělců a jeho hudebních kolegů. V jednu dobu se stáhl do ústraní a nekoncertoval. Dle svých slov prošel jakousi proměnou.

Smrti se nebojí

„V uplynulých letech jsem měl hudební i koncertní půst. A takový půst je v rámci rockové tváře nesmírně prospěšný. O to víc se pak na všechno těšíte. Kdybych měl dvacet rockových koncertů ročně, za chvíli bych se zbláznil. Přitom některé kapely mají těch vystoupení klidně i sto dvacet! Tohle pro mě není. Ale hrát po takové době, na to se fakt těším," prohlásil v roce 2023, kdy se mu podařil skvělý koncert v O2 areně.

Minulý rok na podzim oslavil 55. narozeniny a na rozdíl od ostatních se nebojí hovořit o smrti, ze které nemá strach. „Loni jsem oslavil své 55. narozeniny. Konec se blíží. Už je to v dohlednu, i když nikdo z nás nevíme, kdy to přijde. Takže mě začalo zajímat, co je smyslem života, co je po smrti, a mír v duši. Pohlcuje mě život sám. Smrti se nebojím a myslím si, že to je i důsledkem té víry," řekl pro eXtra.cz.

Hudebník polemizuje nad životem a smrtí a začal se zajímat o filozofii života. Na otázku, co je pro něj smysl života, dokáže po letech naprosto bez problémů odpovědět. „Pro mě to je žít hodnoty, žít dobře. To znamená, abych se mohl postavit čelem ke svému svědomí, a to si myslím, že je smyslem života," pokračoval v rozhovoru.

Postupem času a hlavně věkem přehodnotil nejenom svůj život, názory, ale také celkový přístup ke světu a lidem. "Před čtyřmi lety mě zajímalo závodění a rozbíjení aut za cizí peníze, ale to je jako v minulém životě," nemá problém otevřeně přiznat. Velkou oporu má v rodině. Jeho soudovou ženou se stala rodila Němka, která se živí jako režisérka a scenáristka. Společně počali tři krásné dcery.

Osudová láska: Byl opilý ale líbil se mi

Manželka hudebníka Mirjam zaregistrovala svého budoucího muže v době, kdy v Praze studovala filmovou a televizní režii na FAMU. Zpěváka viděla na festivalu a s odstupem let přiznala, že byl sice opilý, ale velmi se jí líbil. Byla velmi aktivní a na herce a hudebníka si sehnala číslo. Následovala schůzka a ještě ten večer prožili bouřlivé chvilky.

Po vášnivé noci mu Mirjam dala klíče od bytu, on se nastěhoval a od té doby spolu žijí. Ze začátku měli mezi sebou jazykovou bariéru, kdy zpěvák neuměl ani slovo německy a ona ani slovo česky. Přesto se v roce 1990 konala veselka. V roce 1998 se jim narodila dcera Anastázie a v roce 2003 dvojčata Roxana a Rozálie.

Ani jedno z dvojčat ale nezajímá umělecké dráha a kariéra. „Jedna chce stavět dřevěný domečky, teď si po gymplu dodělala truhlářský rekvalifikační kurz, což je super. Je to řemeslo a mě to moc těší. A druhá chce mít salón krásy," řekl zpěvák pro eXtra.cz.

Možná jste ještě stále nepoznali, o koho se jedná. Úspěšný zpěvák s kontroverzní minulostí je Daniela Landa. „My jsme se měli rádi od první chvíle a nikdy jsme se nepřestali mít rádi. I když byly situace, kdy to nebylo ideální, nikdy jsem neměla chuť to vzdát. Vždy jde jen o to, aby se manželé tolerovali, podporovali, a hlavně spolu mluvili," řekla o Landovi Mirjam pro Blesk.cz.

