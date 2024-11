Externí autor 20. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Daniela Drtinová odhaluje svou méně známou stránku – hluboký zájem o duchovno. Jak ji tyto zážitky provázely od dětství? Drtinová se svěřuje, jak její cesta k duchovnu vedla k modlitbám, meditacím a nakonec i křesťanské mystice, což zásadně formovalo její život. A proč nyní drží celibát?

Danielu Drtinovou všichni známe z televizních a později internetových obrazovek coby nekompromisní moderátorku, která se nebojí žádné diskuze a konfrontace. Ve skutečnosti je to ale naprosto normální dáma, která se nebojí zavtipkovat a během rozhovoru se doptat, kde se v Praze dá dobře zatančit.

Už v jedenácti letech prožívala zvláštní stavy

Další věc, která vás nejspíš na této dnes čtyřiapadesátileté ženě překvapí je to, že ji velmi zajímá duchovno. „Poprvé asi v jedenácti letech jsem začala cítit, že jsem trochu jiná, že se ve mně odehrává něco, co asi úplně běžné není. Byly to takové pocity, stavy i sny, se kterými jsem si moc neuměla poradit,” prozradila v rozhovoru pro MF DNES Drtinová, která se zdráhala zabíhat do podrobností.

Už tehdy mívala prý ale různé sny plné symbolů, tyto silné stavy ale měla i za bdění. Bála se někomu svěřit, protože si myslela, že si oni budou myslet, že je blázen, a tak tyto pocity hodně držela v sobě. „Výsledkem bylo, že jsem se programově snažila navázat spojení se svým nevědomím,” dodává.

Když přišlo období puberty, postupně nacházela cestu, jak se sebou začít pracovat. Když jí bylo osmnáct let, dostala se jí do rukou kniha od Aniely Jaffé, která napsala duchovní životopis Carla Gustava Junga. A v tu chvíli Daniela zjistila, že v prožívání těchto stavů není sama. Co více, je na tom vybudovaný celý koncept psychologie.

Díky této knize Daniela zjistila, že musí hledat sama v sobě, což vedlo k tomu, že se dostala k modlitbám, meditacím a cvičením. To vše jí pomohlo rozvíjet svůj vnitřní svět a zdokonalovat se. Když jí bylo třiatřicet let, našla cestu křesťanské mystiky. „Je to prastaré učení, utvářelo se už v dobách gnostiků, vlastně ještě dávno předtím, vzdálená mu není třeba ani indická jóga,” pokračuje v líčení své cesty za duchovnem sympatická moderátorka.

Libuše Šafránková v jejím životě sehrála důležitou roli

Později pak v životě Daniely Drtinové sehrála důležitou roli herečka Libuše Šafránková. Moderátorka prožila takzvanou mystickou smrt, a to právě na základě působení národem milované Libušky. Po tomto zážitku se Drtinová nechala pokřtít a jejími kmotry se stala Libuše se svým manželem Josefem Abrhámem.

„Začaly jsme se scházet a už jsme se neodloučily. Věnovala mi tolik času... Vedla mě. Všechny ty věci ve mně znala, s podobnými obsahy už dávno pracovala, ve snových symbolech rozpoznala tzv. nerozbalenou křesťanskou mystickou cestu,“ píše Drtinová ve své knize, která nese název Jako bych žila dva životy.

Její víra ji dovedla dokonce až k celibátu. Drtinová si celibát velmi pochvaluje, hlavně v tom směru, že to ve člověku prohloubí jeho duchovní cestu a také se mu utříbí myšlenky. „Já osobně jsem se dobrovolně nastavila na celibát před pár lety – a bylo to to nejlepší, co jsem pro sebe mohla udělat,“ prozradila Drtinová v podcastu Real Talk.

Stejně jako Linda Evangelista „zavřela krám“

Daniela Drtinová dále v rozhovoru zmiňuje světovou modelku Lindu Evangelistu, která se pro celibát rozhodla také. Nazvalo to tak, že „zavřela krám”. Asi to nebylo z duchovních důvodů, nicméně toto rozhodnutí učinila a zdůvodnila ho tak, že už nechce mít ve své posteli nikoho, kdo jí tam funí.

„To mě pobavilo, je to takové světské vyjádření vnitřního rozhodnutí, že se žena může rozhodnout i pro tuhle cestu. A pokud je tak nastavená, tak to může být velmi šťastné a plodné období jejího života. Takže i já jsem zavřela krám,” uzavírá celou věc ohledně své cesty Daniela Drtinová.

