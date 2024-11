Externí autor 8. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečka Daniela Kolářová má se zesnulým manželem Jiřím Ornestem dva dospělé syny, Matěje a Šimona. Oba bratři jsou si velice podobní a přestože vypadají na první pohled jako drsňáci, jsou to velmi atraktivní muži. Navíc jsou oba úspěšní, přestože si každý z nich vybral zcela jiný obor.

Cesta Daniely Kolářové a Jiřího Ornesta byla mimořádně spletitá. Potkali se ještě coby studenti DAMU a velice se do sebe zamilovali. Když jí bylo osmadvacet, za svou lásku se provdala a po čase přišli na svět dva synové, Matěj a Šimon.

Po čtrnácti letech se ale pár rozvedl. O důvodech herečka nikdy moc nemluvila, pouze krátce zmínila, že dospěla k závěru, že je její muž ještě nezralý. Ví se ale, že ona sama v tu dobu měla mít milostný románek s hercem Martinem Stropnickým.

Za nějakou dobu se ale ukázalo, že ty dva to k sobě stále táhne. Nakonec spolu znovu začali žít a po několika letech šli k oltáři znovu. Tentokrát jim to už vydrželo až do Ornestovy smrti v roce 2017.

Oba synové si našli svou životní cestu

Co se týká synů Daniely Kolářové, oba dva jí dělají velkou radost. Matěj Ornest pracuje jako počítačový expert, zatímco jeho bratr Šimon již roky působí v Jedličkově ústavu, kde se věnuje práci s handicapovanými.

Je také kapelníkem a manažerem hudebního uskupení The Tap Tap Orchestra, ve kterém účinkují jak zdraví, tak právě handicapovaní muzikanti.

Kapela je poměrně známá, natočila několik videoklipů a objevuje se také na kulturních či charitativních akcích.

Šimon Ornest také udělal ze své matky babičku. Má totiž dvě děti, Aničku a Vojtu. Daniela Kolářová s nimi tráví čas ráda, i když přiznává, že zpočátku neměla úplně prostor se jim věnovat, a tak si s nimi buduje vztah teprve nyní.

Vnoučata nevídá moc často

„Moc zážitků s nimi ale nemám, protože můj muž měl skoro pět let značné zdravotní potíže, měla jsem ho doma, pak dokonce přestal i chodit a bylo to velice náročné. V té době k nám vnoučata nejezdila. Ani nebylo možné, abych se jim věnovala, protože základní starost se točila kolem Jirky,” prozradila pro iDNES.cz.

„Teď se spolu vídáme, když za mnou občas přijedou, mají tu svoje pokojíčky. Ale vyvařovací babička nejsem. Neměla jsem prostě tu šanci,” dodala.

Kromě toho ani jeden z jejích synů nežije úplně blízko, a tak se nemohou navštěvovat tak často, jak by chtěli. Od té doby, co Daniela Kolářová ovdověla, tak většinu času tráví sama.

Stěhování synů nesla těžko

„To je zvláštní životní etapa, kterou si neumíte představit, protože od okamžiku, kdy se děti narodí, najedete na určitý životní rytmus. Musíte zajistit všechny jejich potřeby, chystáte svačinky… A když pak odejdou, zůstanete s prázdnou náručí a je trochu psychický šok to překonat,” popsala umělkyně pro Deník.cz.

„Pomohla mi práce. Zkrátka myslet na něco jiného, přemýšlet o něčem jiném než o samotě. Což je pro mě dodnes docela těžké,” uzavřela Daniela Kolářová.

