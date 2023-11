Bývala ikonou přehlídkových mol. Zdobila titulní stránku časopisů, jako jsou Elle, Glamour nebo Cosmopolitan... . Jak bývalá super modelka vypadá dnes? Daniela Peštová v 53 letech doslova září.

Ikona módního průmyslu

Narodila se 14. října 1970 v Teplicích. Ještě jako náctiletou ji objevila modelingová skautka Dominique Caffin z Madison Modeling Agency. Ta Danielu Peštovou přihlásila do prestižní modelingové soutěže hledající nové tváře.

Daniela soutěž vyhrála, a to jí otevřelo dveře do celého světa.

Rychle se vzdala vidiny studia na vysoké škole, kam měla po maturitě původně namířeno a odstěhovala se do mekky módního průmyslu Paříže. Zde začala jako modelka Madison Modeling Agency obcházet castingy.

Přestože měla úspěch, rozhodla se odletět do New Yorku, kde její hvězda začala strmě stoupat.

Daniela se objevila na molech těch nejlepších módních návrhářů a zdobila titulní stránky nejprestižnějších časopisů jako Elle, Harper's Bazaar či Vogue. Dokonce se objevila také na titulce prvního vydání české Elle.

Spolupracovala s kosmetickým gigantem L'Oréal a byla andílkem spodního prádla Victoria's Secret. Jako jedna z mála českých modelek zdobila titulní stranu časopisu Sports Illustrated.

Jak vypadá dnes?

Pro Sports Illustrated pracovala několik let a titulní stránku časopisu ozdobila hned třikrát. Poprvé v roce 1995, podruhé v roce 2000 a naposledy o šest let později v roce 2006. Módní svět ležel Daniele u nohou.

Tipy Daniely Peštové, jak zůstat krásná a fit:

Zdroj: Youtube

V roce 1995 se Daniela zamilovala do majitele a bývalého ředitele celosvětové sítě restaurací Fashion Cafe Tommase Butiho. Byla z toho láska jako trám. Krátce po jejich seznámení Daniela otěhotněla a porodila syna Yannicka.

Manželství s Butim se ale po třech letech rozpadlo. Rozvod proběhl v roce 1998.

Kromě modelingu se Daniela věnuje moderování. Tak také poznala svého současného manžela, slovenského zpěváka Pavola Haberu.

Seznámili se v roce 2000, když Daniela moderovala módní show v Praze, kde Pavol Habera vystupoval. Mají spolu dvě děti, dceru Ellu Joy a syna Paula Henryho.

Daniela je i dnes vyhledávanou modelkou, ačkoliv jak sama přiznala, modeling dnes dělá spíše pro zábavu. Nutno podotknout, že ani v 53 letech neztratila nic ze svého půvabu. Daniela je důkazem, že i ženy zrají do krásy.

Za to, jak vypadá, ji obdivují nejen muži, ale i ženy. Daniela k tomu uvedla: „Mě krása živí, takže nemohu říct nic jiného, než že krása je důležitá. Má ale mnoho podob a záleží na tom, kdo ji hodnotí. To, co přijde krásné mně, se nemusí líbit někomu jinému, což je na tom to nejlepší.“

Za svůj věk se Daniela nestydí. Ba naopak si ho užívá. O stárnutí ráda mluví, protože je to podle ní přirozená součást života každého z nás. „Nikdy jsem svůj věk neschovávala, ani jsem se nikdy nesnažila vypadat za každou cenu mladě. Jsem toho názoru, že by veřejně známí lidé o takových věcech mluvit měli a ukázat tím ostatním, že nejde o nic, za co bychom se měli stydět,“ dodala modelka, která se nebojí vyjít ven bez make upu.

close info Pinterest zoom_in Daniela Peštová dnes.

