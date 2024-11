Externí autor 22. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Pal’o Habera žije se svou partnerkou Danielou Peštovou již přes dvacet let. Nejprve se jejich domovem stala Amerika, poté se ale přestěhovali do Prahy, kde obývají velmi prostorný a luxusní dům v jedné z nejlepších čtvrtí.

Pár se potkal v roce 2001. Okolnosti byly tehdy pro ně velmi komplikované, oba dva totiž byli krátce po bolestivých rozchodech. Každý z nich měl také děti z předchozího vztahu, modelka syna Yannicka a zpěvák dceru Zuzanu.

Kromě toho museli překonávat také velkou vzdálenost. Kvůli kariéře totiž tehdy Daniela Peštová žila v USA, kam za ní Habera musel létat. Protože se tam ale přestěhovala jeho bývalá manželka i s dcerou, pokaždé návštěvu alespoň mohl spojit.

Nakonec zamilovanému hudebníkovi nezbylo nic jiného, než se za svou partnerkou přestěhovat do New Yorku, kde se také narodila jejich společná dcera Ella. Protože ale musel neustále cestovat za prací do Česka, po pár letech se všichni přestěhovali do Prahy.

Z New Yorku do Prahy

Luxusní Danielin byt na Manhattanu proto vyměnili za pražskou vilu, která není o nic méně luxusní. Nachází se v Hodkovičkách a kromě příjemného prostředí, kdy se dům nachází v těsné blízkosti lesoparku, skýtá svým obyvatelům také dostatek prostoru.

Obytná plocha ​​má totiž velmi velkorysých 325 metrů čtverečních a kromě toho dům obklopuje obrovská zahrada. Celý pozemek má asi 2000 metrů čtverečních.

V jejich případě se jedná o dokonalý kompromis toho, co oba partneři od bydlení očekávají. Zatímco Pal’o Habera by preferoval klidné místo k živodu v lůně přírody, Daniela Peštová se zase nijak netají tím, že je spíše městský typ. Takto mají obojí – les prakticky za domem, ale pořád s dobrou dopravní dostupností do centra. Na Václavské náměstí se totiž z Hodkoviček dá autem dostat za dvacet minut.

Soukromí si střeží

Dvojice o svém soukromém životě mluví jen velmi málo, a tak není mnoho dostupných fotografií, které by ukázaly, jak jejich společné obydlí vlastně vypadá. Proto se jejich fanoušci musí spokojit pouze se střípky, které je čas od času možné vidět na jejich sociálních sítích.

Kuchyně je doménou Daniely, která se čas od času ráda pochlubí některým ze svých vynikajících receptů. Vidět mohli fanoušci také ložnici, ve které převládají světlé a přírodní tóny. V domě má hudebník zřízené také nahrávací studio a pracovnu, a tak je jasné, že jim ke spokojenému životu v domě nic nechybí.

Vybavení interiéru má na svědomí především Daniela Peštová. „Líbí se mi hodně věcí, od starožitností až po modernu. Netíhnu k jednomu určitému stylu. Snažím se vytvořit prostředí, ve kterém se nebudu cítit dobře jen já, ale i Paľo a děti a které koresponduje s prostředím, v němž se dům nachází,” vysvětlila pro web Dům a byt.

V domě jsou čtyři koupelny

Ohled brala pochopitelně také na názor a vkus svého partnera. „Vím, co se mu líbí a co ne. Nemá rád strohé linie a ultramoderní pojetí designu. Vím, že v takovém zařízení by se necítil dobře. A kdo by chtěl žít s nespokojeným mužem,” vysvětlila modelka.

Na jejich domě je zajímavé také to, že jsou v něm čtyři koupelny. To se opravdu jen tak v každém domově nevidí.

„Koupili jsme bytový dům. Jednotky jsme spojili, takže vznikl velký prostor a mohli jsme jich tu zřídit víc. V patře máme hlavní koupelnu a každé dítě má svoji vlastní,” vysvětlila Daniela Peštová, která má dva potomky s Haberou a kromě toho s nimi sdílí domácnost ještě její syn z předchozího vztahu.

