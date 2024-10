Milou a sympatickou Danielu Šinkorovou znají především příznivci hudebních her a muzikálů, ale i televizních seriálů. Pomohla „rozjet“ seriál Ordinace v růžové zahradě a odchod z něho pro ni nebyl příjemný nejen coby gynekoložky Gity Petrové, ani osobně v ní nezanechal hezké vzpomínky. Co se stalo?

Měla být lékařkou

Herečka a zpěvačka Daniela Šinkorová je Slovenka, pochází z Nitry, kde se narodila 28. prosince 1972. Maminka byla loutkoherečka, Danielu to ale táhlo k hudbě. Hrála na klavír, flétnu a zkoušela dokonce bicí. Kromě toho zpívala ve sboru a navštěvovala taneční kroužky. Tatínek z ní sice chtěl mít lékařku a ona si prý pohrávala s myšlenkou studovat chemii, nakonec ale zvítězil zpěv a hudba.

Hudebně-dramatický obor vystudovala na bratislavské konzervatoři. Do Česka se vypravila na studia muzikálového herectví do Brna na JAMU, a už „u nás“ zůstala. Již během studií hostovala v muzikálech a absolvovala v hlavní roli Sugar v muzikálu Někdo to rád horké.

Osudná Gita

Přestože jsou jejím světem muzikálová divadelní jeviště, neušla pozornosti televizních režisérů. Na Slovensku ji ještě jako studentku Franek Chmiel obsadil do jedné z hlavních rolí v televizní adaptaci povídky Prvá noc pri mŕtvej (1993). Jakoby jí to tatínek předurčil, u nás se stala lékařkou, alespoň jako herečka v seriálu Nemocnice na kraji města po dvaceti letech coby doktorka Naďa Šulcová. Další lékařku, tentokrát gynekoložku Gitu ztvárnila v již zmíněné „Růžovce“.

Seriál Ordinace v růžové zahradě si záhy u diváků získal velkou oblibu a Daniela se stala nesmírně populární. Její nečekaný a náhlý odchod vzbudil velký rozruch, a nejen televize jí to nemohla zapomenout, také diváci byli zklamaní. Vznikaly i různé fámy, psalo se dokonce, že je za tím žárlivý přítel.

„… bylo to zčásti nedorozumění“, uvedla před lety k období, které se snažila vymazat z mysli. S televizí se chtěla domluvit, dohodnout se na nějakém rozumném řešení, odcházet postupně, či později, protože, jak vzpomíná „… neměla jsem čas na divadlo, muzikály, na nic“. Nejenže kromě natáčení dál účinkovala na divadle, moderovala a byla unavená, navíc kvůli Růžovce musela odmítat nabízené muzikálové role, na kterých jí záleželo, protože neměla čas na zkoušky.

Bohužel se nesetkala s pochopením, vznikaly zbytečné spory a televize to s ní ukončila rázně. Po dlouhé době se dozvěděla, že na ni scénáristka byla tak naštvaná, že proto Gitu nechala zemřít drastickým způsobem, tedy umlácením a rozbitou lebkou.

Jako kdyby nebyla

Daniela zmizela z Ordinace, její „sláva“ pominula, přestalo se o ní psát, a kom se nepíše, jako kdyby nebyl. Nabídky na televizní role nepřicházely, přesto nezmizela. Začala se věnovat zumbě, učila na konzervatoři. Dál hrála v muzikálech na předních scénách a u soukromých společností. Připomenout můžeme Donnu v Mamma Mia! uváděném v Kongresovém centru, hlavní roli si zazpívala také například v The Adams Family. Letos ji můžeme vidět hned v šesti (nejen hudebních) komediích. Z premiérově nejnovějších to je v Půjdeš mi za svědka?

A pokud jde o televizi, z naší Ordinace si ji hned vzali do její slovenské verze, kde hrála rozvedenou sestřičku. Za pár let jí „odpustili“ i v Nově a nabídli roli Majky Šmídové v seriálu Gympl s (r)učením omezením. Do filmového nemocničního prostředí se ještě jednou vrátila jako kosmetička Ivana Kinská, maminka adoptované dcery – sestřičky Katky v seriále Sestřičky Modrý kód.

close info Revue / iDNES.cz / Profimedia / Profimedia zoom_in „Trest“ tval nějakých šest let, než jí bylo odpuštěno a znovu nabídnuta role v televizním seriálu

Jako mnoho jiných celebrit, Daniela Šinkorová si své soukromí střeží. V říjnu 2015 se tajně provdala za podnikatele Ladislava Poláka, se kterým žila už deset let, a „práskli“ to na ni její fanoušci na sítích. Přesto se pochlubila, že to pro ni byla krásná životní událost. Daniela nemá děti, ale jako „Danka“ si užívá roli babičky vnoučat dětí z manželova prvního manželství.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Daniela při premiéře hry Sopranistky v Hudebním divadle Karlín v únoru 2024

